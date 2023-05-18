18 мая 2023

В Пентагоне запутались с объемом поставленной на Украину помощи

Представитель Пентагона Сингх: стоимость отправленной Киеву военной помощи была завышена из-за ошибки
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, украина, сша, флаг, stock
По словам Сабрина Сингх, завышение оценки не повлияло на поддержку США Украины или способность предоставлять оборудование Фото:
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Количество отправленной властями Америки военной помощи Украине было завышено по стоимости из-за несовпадения в категориях оценки. Об этом сообщила представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх.

«Во время периодического контроля за отправленной помощью министерство нашло несовпадение в оценке. В некоторых случаях было использовано понятие „восстановленная стоимость“, а не „чистая балансовая стоимость“, что привело к завышению цены оборудования, полученного из запасов США», — сообщила Сабрина Сингх журналистам РИА Новости.

В начале Вашингтон выделил Киеву очередной пакет помощи размером 1,2 млрд долларов. Советник Белого дома Джон Кирби, в связи с этим, заявил, что США сохранят возможность финансово поддерживать Украину даже в случае дефолта в стране. После этого писали, что у США осталось около шести миллиардов долларов из 48 в одобренном в декабре пакете помощи Украине. Это означало, что финансовая помощь Киеву со стороны Вашингтона может закончиться к середине лета.

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Количество отправленной властями Америки военной помощи Украине было завышено по стоимости из-за несовпадения в категориях оценки. Об этом сообщила представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх. «Во время периодического контроля за отправленной помощью министерство нашло несовпадение в оценке. В некоторых случаях было использовано понятие „восстановленная стоимость“, а не „чистая балансовая стоимость“, что привело к завышению цены оборудования, полученного из запасов США», — сообщила Сабрина Сингх журналистам РИА Новости. В начале Вашингтон выделил Киеву очередной пакет помощи размером 1,2 млрд долларов. Советник Белого дома Джон Кирби, в связи с этим, заявил, что США сохранят возможность финансово поддерживать Украину даже в случае дефолта в стране. После этого писали, что у США осталось около шести миллиардов долларов из 48 в одобренном в декабре пакете помощи Украине. Это означало, что финансовая помощь Киеву со стороны Вашингтона может закончиться к середине лета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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