В Пентагоне запутались с объемом поставленной на Украину помощи

Представитель Пентагона Сингх: стоимость отправленной Киеву военной помощи была завышена из-за ошибки

19 мая 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

По словам Сабрина Сингх, завышение оценки не повлияло на поддержку США Украины или способность предоставлять оборудование Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Количество отправленной властями Америки военной помощи Украине было завышено по стоимости из-за несовпадения в категориях оценки. Об этом сообщила представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх. «Во время периодического контроля за отправленной помощью министерство нашло несовпадение в оценке. В некоторых случаях было использовано понятие „восстановленная стоимость“, а не „чистая балансовая стоимость“, что привело к завышению цены оборудования, полученного из запасов США», — сообщила Сабрина Сингх журналистам РИА Новости. В начале Вашингтон выделил Киеву очередной пакет помощи размером 1,2 млрд долларов. Советник Белого дома Джон Кирби, в связи с этим, заявил, что США сохранят возможность финансово поддерживать Украину даже в случае дефолта в стране. После этого писали, что у США осталось около шести миллиардов долларов из 48 в одобренном в декабре пакете помощи Украине. Это означало, что финансовая помощь Киеву со стороны Вашингтона может закончиться к середине лета.

Количество отправленной властями Америки военной помощи Украине было завышено по стоимости из-за несовпадения в категориях оценки. Об этом сообщила представитель американского военного ведомства Сабрина Сингх. «Во время периодического контроля за отправленной помощью министерство нашло несовпадение в оценке. В некоторых случаях было использовано понятие „восстановленная стоимость“, а не „чистая балансовая стоимость“, что привело к завышению цены оборудования, полученного из запасов США», — сообщила Сабрина Сингх журналистам РИА Новости. В начале Вашингтон выделил Киеву очередной пакет помощи размером 1,2 млрд долларов. Советник Белого дома Джон Кирби, в связи с этим, заявил, что США сохранят возможность финансово поддерживать Украину даже в случае дефолта в стране. После этого писали, что у США осталось около шести миллиардов долларов из 48 в одобренном в декабре пакете помощи Украине. Это означало, что финансовая помощь Киеву со стороны Вашингтона может закончиться к середине лета.