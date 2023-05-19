Выставка находится на первом этаже ТРЦ «IMALL Эспланада»
Пермяков приглашают на выставку костюмов популярного телешоу «Маска», которая открылась в торгово-развлекательном центре «IMALL Эспланада». Такого мероприятия в России еще не было, сообщают организаторы.
«Селедка в шубе и другие фантастические маски ждут вас. Приходите фотографироваться и любоваться», — пишут на сайте торгового центра. Выставка будет проходить всего две недели с 19 мая по 4 июня. Вход бесплатный.
Ранее URA.RU рассказывало, что еще можно посмотреть в Перми в выходные. Программа насыщенная, так как 20 мая проходит Всероссийская акция «Ночь музеев».
С костюмами можно сфотографироваться, но потрогать нельзя
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