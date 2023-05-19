В пермском ТЦ открылась выставка костюмов шоу «Маска». Фото

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Ложное минирование ТЦ Эспланада. Пермь, эскалатор, торговый центр пустой, тц эспланада
Выставка находится на первом этаже ТРЦ «IMALL Эспланада» Фото:

Пермяков приглашают на выставку костюмов популярного телешоу «Маска», которая открылась в торгово-развлекательном центре «IMALL Эспланада». Такого мероприятия в России еще не было, сообщают организаторы.

«Селедка в шубе и другие фантастические маски ждут вас. Приходите фотографироваться и любоваться», — пишут на сайте торгового центра. Выставка будет проходить всего две недели с 19 мая по 4 июня. Вход бесплатный.

Ранее URA.RU рассказывало, что еще можно посмотреть в Перми в выходные. Программа насыщенная, так как 20 мая проходит Всероссийская акция «Ночь музеев».

С костюмами можно сфотографироваться, но потрогать нельзя
С костюмами можно сфотографироваться, но потрогать нельзя
Фото:

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Пермяков приглашают на выставку костюмов популярного телешоу «Маска», которая открылась в торгово-развлекательном центре «IMALL Эспланада». Такого мероприятия в России еще не было, сообщают организаторы. «Селедка в шубе и другие фантастические маски ждут вас. Приходите фотографироваться и любоваться», — пишут на сайте торгового центра. Выставка будет проходить всего две недели с 19 мая по 4 июня. Вход бесплатный. Ранее URA.RU рассказывало, что еще можно посмотреть в Перми в выходные. Программа насыщенная, так как 20 мая проходит Всероссийская акция «Ночь музеев».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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