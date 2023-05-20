Прокуратура начала проверку по факту задержки рейса Екатеринбург-Душанбе. Скрин

21 мая 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

В Кольцово рейс в Душанбе ожидают 183 человека (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании Somon Air, вылетающий из Екатеринбурга в Душанбе, задержали в аэропорту Кольцово более чем на 15 часов. Представители транспортной прокуратуры заявили, что проследят, чтобы 183 пассажира смогли улететь. «Сотрудники прокуратуры во время мониторинга установили, что в Кольцово на 15 часов задержали вылет самолета Somon Air в Душанбе. Силовики проследят, чтобы права 183 пассажиров не были нарушены», — пишет Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. Причиной такой долгой задержки авиарейса стало позднее прибытие воздушного судна в уральский аэропорт, сообщили в ведомстве. Самолет Somon Air должен был вылететь 21 мая в 14:05 по местному времени, но рейс отложили до утра 22 мая. Лайнер задержали на 15 часов Скрин: сайт Кольцово

Самолет авиакомпании Somon Air, вылетающий из Екатеринбурга в Душанбе, задержали в аэропорту Кольцово более чем на 15 часов. Представители транспортной прокуратуры заявили, что проследят, чтобы 183 пассажира смогли улететь. «Сотрудники прокуратуры во время мониторинга установили, что в Кольцово на 15 часов задержали вылет самолета Somon Air в Душанбе. Силовики проследят, чтобы права 183 пассажиров не были нарушены», — пишет Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. Причиной такой долгой задержки авиарейса стало позднее прибытие воздушного судна в уральский аэропорт, сообщили в ведомстве. Самолет Somon Air должен был вылететь 21 мая в 14:05 по местному времени, но рейс отложили до утра 22 мая.