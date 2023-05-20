20 мая 2023

Прокуратура начала проверку по факту задержки рейса Екатеринбург-Душанбе. Скрин

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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, кольцово, зал ожидания, пассажиры
В Кольцово рейс в Душанбе ожидают 183 человека (архивное фото) Фото:

Самолет авиакомпании Somon Air, вылетающий из Екатеринбурга в Душанбе, задержали в аэропорту Кольцово более чем на 15 часов. Представители транспортной прокуратуры заявили, что проследят, чтобы 183 пассажира смогли улететь.

«Сотрудники прокуратуры во время мониторинга установили, что в Кольцово на 15 часов задержали вылет самолета Somon Air в Душанбе. Силовики проследят, чтобы права 183 пассажиров не были нарушены», — пишет Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.

Причиной такой долгой задержки авиарейса стало позднее прибытие воздушного судна в уральский аэропорт, сообщили в ведомстве. Самолет Somon Air должен был вылететь 21 мая в 14:05 по местному времени, но рейс отложили до утра 22 мая.

Лайнер задержали на 15 часов
Лайнер задержали на 15 часов

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Самолет авиакомпании Somon Air, вылетающий из Екатеринбурга в Душанбе, задержали в аэропорту Кольцово более чем на 15 часов. Представители транспортной прокуратуры заявили, что проследят, чтобы 183 пассажира смогли улететь. «Сотрудники прокуратуры во время мониторинга установили, что в Кольцово на 15 часов задержали вылет самолета Somon Air в Душанбе. Силовики проследят, чтобы права 183 пассажиров не были нарушены», — пишет Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале. Причиной такой долгой задержки авиарейса стало позднее прибытие воздушного судна в уральский аэропорт, сообщили в ведомстве. Самолет Somon Air должен был вылететь 21 мая в 14:05 по местному времени, но рейс отложили до утра 22 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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