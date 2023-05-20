Самолет авиакомпании Somon Air, вылетающий из Екатеринбурга в Душанбе, задержали в аэропорту Кольцово более чем на 15 часов. Представители транспортной прокуратуры заявили, что проследят, чтобы 183 пассажира смогли улететь.
«Сотрудники прокуратуры во время мониторинга установили, что в Кольцово на 15 часов задержали вылет самолета Somon Air в Душанбе. Силовики проследят, чтобы права 183 пассажиров не были нарушены», — пишет Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале.
Причиной такой долгой задержки авиарейса стало позднее прибытие воздушного судна в уральский аэропорт, сообщили в ведомстве. Самолет Somon Air должен был вылететь 21 мая в 14:05 по местному времени, но рейс отложили до утра 22 мая.
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