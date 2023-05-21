По наблюдениям Владимира Путина, у Рамзана Кадырова стала длиннее борода
Президент России Владимир Путин прокомментировал бороду главы Чечни Рамзана Кадырова. Он отметил, что она стала больше. Необычный разговор опубликовал журналист Павел Зарубин.
«Рамзан Ахматович, у вас борода стала побольше», — заявил Владимир Путин, фрагмент видео с его словами из программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Кадыров кратко ответил, что отпускает бороду. «У нас все на контроле», — прокомментировал Путин.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!