Журналист Зарубин опубликовал необычный диалог Путина и Кадырова. Видео

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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
По наблюдениям Владимира Путина, у Рамзана Кадырова стала длиннее борода Фото:

Президент России Владимир Путин прокомментировал бороду главы Чечни Рамзана Кадырова. Он отметил, что она стала больше. Необычный разговор опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Рамзан Ахматович, у вас борода стала побольше», — заявил Владимир Путин, фрагмент видео с его словами из программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Кадыров кратко ответил, что отпускает бороду. «У нас все на контроле», — прокомментировал Путин.

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Президент России Владимир Путин прокомментировал бороду главы Чечни Рамзана Кадырова. Он отметил, что она стала больше. Необычный разговор опубликовал журналист Павел Зарубин. «Рамзан Ахматович, у вас борода стала побольше», — заявил Владимир Путин, фрагмент видео с его словами из программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. Кадыров кратко ответил, что отпускает бороду. «У нас все на контроле», — прокомментировал Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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