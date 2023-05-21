21 мая 2023

В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медпомощи. Фото

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Остановки. Тюмень, пенсионер, остановка, автобусная остановка, дорога, пожилой человек, остановка автобусная, пустая дорога
Последний раз пенсионер выходил на связь 20 мая (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего 76-летнего Анатолия Ячменева. Пенсионер нуждается в медицинской помощи, рассказали на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, наголо обрит, светло-карие глаза. На момент пропажи был одет в коричневую куртку, синие спортивные штаны с белыми лампасами, синюю спортивную кофту, черные туфли, на голове была темно-серая кепка. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — сообщили поисковики.

Последний раз пенсионер выходил на связь 20 мая. Если вы видели Анатолия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 383-17-48.

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В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего 76-летнего Анатолия Ячменева. Пенсионер нуждается в медицинской помощи, рассказали на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, наголо обрит, светло-карие глаза. На момент пропажи был одет в коричневую куртку, синие спортивные штаны с белыми лампасами, синюю спортивную кофту, черные туфли, на голове была темно-серая кепка. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — сообщили поисковики. Последний раз пенсионер выходил на связь 20 мая. Если вы видели Анатолия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 383-17-48.
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© Служба новостей «URA.RU»
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