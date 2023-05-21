В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медпомощи. Фото

22 мая 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

Последний раз пенсионер выходил на связь 20 мая (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего 76-летнего Анатолия Ячменева. Пенсионер нуждается в медицинской помощи, рассказали на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, наголо обрит, светло-карие глаза. На момент пропажи был одет в коричневую куртку, синие спортивные штаны с белыми лампасами, синюю спортивную кофту, черные туфли, на голове была темно-серая кепка. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — сообщили поисковики. Последний раз пенсионер выходил на связь 20 мая. Если вы видели Анатолия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 383-17-48. Фото: официальный сайт поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге полиция совместно с волонтерами ищут пропавшего 76-летнего Анатолия Ячменева. Пенсионер нуждается в медицинской помощи, рассказали на официальном сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, наголо обрит, светло-карие глаза. На момент пропажи был одет в коричневую куртку, синие спортивные штаны с белыми лампасами, синюю спортивную кофту, черные туфли, на голове была темно-серая кепка. Мужчина нуждается в медицинской помощи», — сообщили поисковики. Последний раз пенсионер выходил на связь 20 мая. Если вы видели Анатолия или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (904) 383-17-48.