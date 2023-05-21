21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

Пермский институт культуры поднял цены на обучение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, ГАИК, институт культуры
Бесплатно поступить в Пермский институт культуры смогут только 243 человека Фото:

Пермский государственный институт культуры опубликовал прайс на обучение для студентов. Цены на учебный год 2023/24 оказались выше, чем в прошлом году, следует из документов, размещенных на сайте вуза.

Стоимость разнится в зависимости от специальности и курса обучения. В этом году для первокурсников бакалавриата, которые захотят заключить договор минимальная цена составит 136 650 рублей, а для поступающих в магистратуру — 147 250 рублей в год. В 2022/23 учебном году образование в ПГИК было доступнее — минимальная цена для бакалавров составляла 126 250 рублей, а для студентов магистратуры — 135 900. Цифры утверждены приказом ректора.

В 2023 году вуз объявил прием абитуриентов по 18 направлениям бакалавриата, 11 направлениям магистратуры и трем специальностям. Бюджетных мест выделено 243. Ранее URA.RU рассказывало, что ежемесячная зарплата главы института культуры Людмилы Дробышевой-Разумовской в 2022 году составляла 245 210 рублей.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский государственный институт культуры опубликовал прайс на обучение для студентов. Цены на учебный год 2023/24 оказались выше, чем в прошлом году, следует из документов, размещенных на сайте вуза. Стоимость разнится в зависимости от специальности и курса обучения. В этом году для первокурсников бакалавриата, которые захотят заключить договор минимальная цена составит 136 650 рублей, а для поступающих в магистратуру — 147 250 рублей в год. В 2022/23 учебном году образование в ПГИК было доступнее — минимальная цена для бакалавров составляла 126 250 рублей, а для студентов магистратуры — 135 900. Цифры утверждены приказом ректора. В 2023 году вуз объявил прием абитуриентов по 18 направлениям бакалавриата, 11 направлениям магистратуры и трем специальностям. Бюджетных мест выделено 243. Ранее URA.RU рассказывало, что ежемесячная зарплата главы института культуры Людмилы Дробышевой-Разумовской в 2022 году составляла 245 210 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...