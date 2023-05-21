Пермский институт культуры поднял цены на обучение

Пермский государственный институт культуры опубликовал прайс на обучение для студентов. Цены на учебный год 2023/24 оказались выше, чем в прошлом году, следует из документов, размещенных на сайте вуза.
Стоимость разнится в зависимости от специальности и курса обучения. В этом году для первокурсников бакалавриата, которые захотят заключить договор минимальная цена составит 136 650 рублей, а для поступающих в магистратуру — 147 250 рублей в год. В 2022/23 учебном году образование в ПГИК было доступнее — минимальная цена для бакалавров составляла 126 250 рублей, а для студентов магистратуры — 135 900. Цифры утверждены приказом ректора.
В 2023 году вуз объявил прием абитуриентов по 18 направлениям бакалавриата, 11 направлениям магистратуры и трем специальностям. Бюджетных мест выделено 243. Ранее URA.RU рассказывало, что ежемесячная зарплата главы института культуры Людмилы Дробышевой-Разумовской в 2022 году составляла 245 210 рублей.
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