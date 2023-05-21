С карты Челябинской области исчезнет населенный пункт

В Челябинской области юридически ликвидируют поселок Сунукуль в Чебаркульском районе

Сунукуль предложили исключить из карты из-за отсутствия жителей, жилья и перспектив Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области перестанет существовать еще один населенный пункт. Как следует из проекта закона региона, 25 мая депутаты заксобрания зафиксируют отсутствие поселка Сунукуль в Чебаркульском районе.

«Внести в закон Челябинской области „О статусе и границах Чебаркульского муниципального района и сельских поселений в его составе“ изменения. Приложение с составом Непряхинского сельского поселения изложить в новой редакции», — говорится в законопроекте.

Исключение Сунукуля из состава района связали с тем, что последние жители его покинули в ноябре 2022 года. В поселке отсутствуют необходимая для проживания инфраструктура и перспективы ее развития. В населенном пункте нет зарегистрированных объектов недвижимости, в том числе социально-культурного и бытового назначения. В ближайшее время, отмечается в пояснительной записке к проекту закона, планов что-либо строить здесь также нет.

Если документ будет принят, в составе Непряхинского поселения останется пять населенных пунктов: одно село и четыре деревни. Другим законом предполагается исключить Сунукуль из перечня муниципальных образований региона.