С утра лось разгуливает по детской площадке сада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В детсад № 50 Златоуста (Челябинская область) пришел лось. Животное разгуливает по игровой площадке, на место происшествия выехала полиция.

«Такого в Златоусте давно не было. Двухметровый лось утром 23 мая пришел в детский сад № 50. Местные жители думают, как его выгнать назад в лес», — рассказали жители в паблике «Златоуст без коррупции».

В настоящий момент животное находится на территории образовательного учреждения. Как URA.RU сообщили жители, на место выехали сотрудники полиции.

По данным URA.RU, с такими визитами работники детсада раньше не сталкивались. Получить комментарий руководства учреждения оперативно не удалось.