22 мая 2023

Лось пришел в челябинский детский сад. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
С утра лось разгуливает по детской площадке сада Фото:

В детсад № 50 Златоуста (Челябинская область) пришел лось. Животное разгуливает по игровой площадке, на место происшествия выехала полиция.

«Такого в Златоусте давно не было. Двухметровый лось утром 23 мая пришел в детский сад № 50. Местные жители думают, как его выгнать назад в лес», — рассказали жители в паблике «Златоуст без коррупции».

В настоящий момент животное находится на территории образовательного учреждения. Как URA.RU сообщили жители, на место выехали сотрудники полиции.

По данным URA.RU, с такими визитами работники детсада раньше не сталкивались. Получить комментарий руководства учреждения оперативно не удалось.

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В детсад № 50 Златоуста (Челябинская область) пришел лось. Животное разгуливает по игровой площадке, на место происшествия выехала полиция. «Такого в Златоусте давно не было. Двухметровый лось утром 23 мая пришел в детский сад № 50. Местные жители думают, как его выгнать назад в лес», — рассказали жители в паблике «Златоуст без коррупции». В настоящий момент животное находится на территории образовательного учреждения. Как URA.RU сообщили жители, на место выехали сотрудники полиции. По данным URA.RU, с такими визитами работники детсада раньше не сталкивались. Получить комментарий руководства учреждения оперативно не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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