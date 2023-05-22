В детсад № 50 Златоуста (Челябинская область) пришел лось. Животное разгуливает по игровой площадке, на место происшествия выехала полиция.
«Такого в Златоусте давно не было. Двухметровый лось утром 23 мая пришел в детский сад № 50. Местные жители думают, как его выгнать назад в лес», — рассказали жители в паблике «Златоуст без коррупции».
В настоящий момент животное находится на территории образовательного учреждения. Как URA.RU сообщили жители, на место выехали сотрудники полиции.
По данным URA.RU, с такими визитами работники детсада раньше не сталкивались. Получить комментарий руководства учреждения оперативно не удалось.
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