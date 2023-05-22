Стартовая цена лота составляла 7 млн 346 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенного автокомплекса с автомойкой, расположенного в Ленинском районе. Стартовая цена лота — 7 млн 346 тысяч рублей, на аукцион не была подана ни одна заявка, сообщается на сайте мэрии.

«Изъять у общества с ограниченной ответственностью „Техподдержка“ объект незавершенного строительства площадью застройки 510, 9 квадратных метров со степенью готовности 45%, расположенного в Ленинском районе по улице Чистопольской путем продажи с публичных торгов. Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства несостоявшимся, так как не была подана ни одна заявка», — говорится в документации на сайте.

Земельный участок по улице Чистопольской разрешено использовать под размещение автокомплекса с автомойкой, можно достроить объект. Также территорию разрешается использовать под возведение гаражей, благоустройство. На участке можно заниматься оказанием услуг связи, обеспечивать деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областей. К условно-разрешенным видам использования участка относятся рынки и магазины, склады и административные здания.