22 мая 2023

В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенного автокомплекса. Скрин

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Стартовая цена лота составляла 7 млн 346 тысяч рублей Фото:

В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенного автокомплекса с автомойкой, расположенного в Ленинском районе. Стартовая цена лота — 7 млн 346 тысяч рублей, на аукцион не была подана ни одна заявка, сообщается на сайте мэрии.

«Изъять у общества с ограниченной ответственностью „Техподдержка“ объект незавершенного строительства площадью застройки 510, 9 квадратных метров со степенью готовности 45%, расположенного в Ленинском районе по улице Чистопольской путем продажи с публичных торгов. Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства несостоявшимся, так как не была подана ни одна заявка», — говорится в документации на сайте.

Земельный участок по улице Чистопольской разрешено использовать под размещение автокомплекса с автомойкой, можно достроить объект. Также территорию разрешается использовать под возведение гаражей, благоустройство. На участке можно заниматься оказанием услуг связи, обеспечивать деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областей. К условно-разрешенным видам использования участка относятся рынки и магазины, склады и административные здания.

Объект со степенью готовности 45% расположен в Ленинском районе по улице Чистопольской
Объект со степенью готовности 45% расположен в Ленинском районе по улице Чистопольской

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В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенного автокомплекса с автомойкой, расположенного в Ленинском районе. Стартовая цена лота — 7 млн 346 тысяч рублей, на аукцион не была подана ни одна заявка, сообщается на сайте мэрии. «Изъять у общества с ограниченной ответственностью „Техподдержка“ объект незавершенного строительства площадью застройки 510, 9 квадратных метров со степенью готовности 45%, расположенного в Ленинском районе по улице Чистопольской путем продажи с публичных торгов. Признать аукцион по продаже объекта незавершенного строительства несостоявшимся, так как не была подана ни одна заявка», — говорится в документации на сайте. Земельный участок по улице Чистопольской разрешено использовать под размещение автокомплекса с автомойкой, можно достроить объект. Также территорию разрешается использовать под возведение гаражей, благоустройство. На участке можно заниматься оказанием услуг связи, обеспечивать деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областей. К условно-разрешенным видам использования участка относятся рынки и магазины, склады и административные здания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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