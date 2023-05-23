Володин потребовал от Польши вернуть земли, полученные после Второй мировой

23 мая 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Польше пора бы вспомнить, благодаря какому государству она существует, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Госдуме потребовали от Польши вернуть ту часть своих территорий, которую ей отдали по итогам Второй мировой войны. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя возмущения польских властей и их заявления о начале подсчета ущерба от российской стороны за время Второй мировой. «И если их так что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой войны эти территории им отдали по решению Советского Союза», — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что Варшаве пора бы вспомнить, благодаря какому государству, какому народу она сегодня существует. Володин также подчеркнул, что это будет являться первым шагом к тому, чтобы напомнить, почему многие сегодня чувствуют себя в Польше комфортно. Ранее руководитель бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил о готовности Польши требовать репарации с России. Он добавил, что это произойдет, как только страна получит возмещение с Германии.

В Госдуме потребовали от Польши вернуть ту часть своих территорий, которую ей отдали по итогам Второй мировой войны. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя возмущения польских властей и их заявления о начале подсчета ущерба от российской стороны за время Второй мировой. «И если их так что-то не устраивает, пускай возьмут и вернут часть своих территорий тем странам, которые по итогам Второй мировой войны эти территории им отдали по решению Советского Союза», — заявил Володин на пленарном заседании Госдумы, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что Варшаве пора бы вспомнить, благодаря какому государству, какому народу она сегодня существует. Володин также подчеркнул, что это будет являться первым шагом к тому, чтобы напомнить, почему многие сегодня чувствуют себя в Польше комфортно. Ранее руководитель бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил о готовности Польши требовать репарации с России. Он добавил, что это произойдет, как только страна получит возмещение с Германии.