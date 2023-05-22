Захарова потребовала половину Польши за Сусанина

22 мая 2023 в 18:04 Размер текста - 17 +

Польша должна России половину территории за убийство Ивана Сусанина в 1613 году, заявила Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Польша должна отдать половину своей территории за убийство Ивана Сусанина, который запутал поляков в лесу в 1613 году, не дав им убить российского царя Михаила Федоровича. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик. Последний отметил, что страна начала подсчитывать ущерб от СССР. «Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее Аркадиуш Мулярчик отметил, что Польша начала подчитывать ущерб от СССР во время и после Второй мировой войны. Он предложил задокументировать факты якобы эксплуатации польского государства и неблагоприятных угольных контрактов, передает «Национальная служба новостей».

Польша должна отдать половину своей территории за убийство Ивана Сусанина, который запутал поляков в лесу в 1613 году, не дав им убить российского царя Михаила Федоровича. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова замглавы польского МИД Аркадиуш Мулярчик. Последний отметил, что страна начала подсчитывать ущерб от СССР. «Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши. А необразованным напоминаю о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановление польского государства после Второй мировой», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале. Ранее Аркадиуш Мулярчик отметил, что Польша начала подчитывать ущерб от СССР во время и после Второй мировой войны. Он предложил задокументировать факты якобы эксплуатации польского государства и неблагоприятных угольных контрактов, передает «Национальная служба новостей».