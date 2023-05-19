Mysl Polska: Польша ведет необъявленную войну против России

20 мая 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

Польша стала «игрушкой» в руках Киева, считает Антоний Конюшевский Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша де-факто уже начала войну с Россией, становясь «игрушкой» в руках Киева. Об этом написали в издании Mysl Polska. «И тот, кто сеет ветер, пожинает бурю. Об этом знает Россия, с которой мы де-факто воюем. <…> Любой исход этого конфликта будет для нас крайне неблагоприятным», — написал в статье польский журналист Антоний Конюшевский. Он также подчеркнул, что Варшава постепенно становится «игрушкой» в руках Киева, воюя с российской стороной. Тем не менее Конюшевский отметил, что еще не поздно все исправить. Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что в Польше уже принимают закон, который бы легализовал ЧВК на территории страны. По его словам, такая мера нужна, чтобы отправить польских бойцов в зону спецоперации на Украине, напоминает «Царьград». Недавно польский комментатор и историк Михал Крупа сказал, что поляки скептически относятся к безоговорочной поддержке Киева и не хотят отправлять своих солдат в зону конфликта. Также он рассказал об опросе, согласно которому, в случае перемещения конфликта на польскую территорию 31% граждан Польши сбежит на Запад, пишет деловое издание «Взгляд».

Польша де-факто уже начала войну с Россией, становясь «игрушкой» в руках Киева. Об этом написали в издании Mysl Polska. «И тот, кто сеет ветер, пожинает бурю. Об этом знает Россия, с которой мы де-факто воюем. <…> Любой исход этого конфликта будет для нас крайне неблагоприятным», — написал в статье польский журналист Антоний Конюшевский. Он также подчеркнул, что Варшава постепенно становится «игрушкой» в руках Киева, воюя с российской стороной. Тем не менее Конюшевский отметил, что еще не поздно все исправить. Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что в Польше уже принимают закон, который бы легализовал ЧВК на территории страны. По его словам, такая мера нужна, чтобы отправить польских бойцов в зону спецоперации на Украине, напоминает «Царьград». Недавно польский комментатор и историк Михал Крупа сказал, что поляки скептически относятся к безоговорочной поддержке Киева и не хотят отправлять своих солдат в зону конфликта. Также он рассказал об опросе, согласно которому, в случае перемещения конфликта на польскую территорию 31% граждан Польши сбежит на Запад, пишет деловое издание «Взгляд».