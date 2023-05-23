Президент России Владимир Путина наградил выходца из Свердловской области, экс-губернатора Омской области Александра Буркова орденом Почета. Об этом Бурков написал в своем официальном telegram-канале.
«Большая честь для меня — получить орден Почета из рук Владимира Владимировича Путина. В последние пять лет моя работа была связана с Омской областью. Поэтому в этой награде огромная заслуга омичей», — написал Александр Бурков.
По словам уроженца Свердловской области, за последние годы удалось реализовать несколько национальных проектов, противостоять пандемии Covid-19, а также организовать помощь бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине. «Эта награда — признание заслуг всех омичей, с которыми я имел честь работать на благо нашей великой страны», — заключил Бурков.
Ранее URA.RU сообщало, что Путин 29 марта принял отставку Буркова с должности губернатора Омской области. На его место назначили главу правительства Донецкой народной республики Виталия Хоценко.
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