Путин наградил уроженца Свердловской области орденом Почета. Фото

23 мая 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин наградил политика из Свердловской области орденом Почета Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путина наградил выходца из Свердловской области, экс-губернатора Омской области Александра Буркова орденом Почета. Об этом Бурков написал в своем официальном telegram-канале. «Большая честь для меня — получить орден Почета из рук Владимира Владимировича Путина. В последние пять лет моя работа была связана с Омской областью. Поэтому в этой награде огромная заслуга омичей», — написал Александр Бурков. По словам уроженца Свердловской области, за последние годы удалось реализовать несколько национальных проектов, противостоять пандемии Covid-19, а также организовать помощь бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине. «Эта награда — признание заслуг всех омичей, с которыми я имел честь работать на благо нашей великой страны», — заключил Бурков. Ранее URA.RU сообщало, что Путин 29 марта принял отставку Буркова с должности губернатора Омской области. На его место назначили главу правительства Донецкой народной республики Виталия Хоценко. Фото: telegram-канал Александра Буркова

Президент России Владимир Путина наградил выходца из Свердловской области, экс-губернатора Омской области Александра Буркова орденом Почета. Об этом Бурков написал в своем официальном telegram-канале. «Большая честь для меня — получить орден Почета из рук Владимира Владимировича Путина. В последние пять лет моя работа была связана с Омской областью. Поэтому в этой награде огромная заслуга омичей», — написал Александр Бурков. По словам уроженца Свердловской области, за последние годы удалось реализовать несколько национальных проектов, противостоять пандемии Covid-19, а также организовать помощь бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине. «Эта награда — признание заслуг всех омичей, с которыми я имел честь работать на благо нашей великой страны», — заключил Бурков. Ранее URA.RU сообщало, что Путин 29 марта принял отставку Буркова с должности губернатора Омской области. На его место назначили главу правительства Донецкой народной республики Виталия Хоценко.