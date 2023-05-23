Путин наградил уроженца Свердловской области орденом Почета. Фото

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин наградил политика из Свердловской области орденом Почета Фото:

Президент России Владимир Путина наградил выходца из Свердловской области, экс-губернатора Омской области Александра Буркова орденом Почета. Об этом Бурков написал в своем официальном telegram-канале.

«Большая честь для меня — получить орден Почета из рук Владимира Владимировича Путина. В последние пять лет моя работа была связана с Омской областью. Поэтому в этой награде огромная заслуга омичей», — написал Александр Бурков.

По словам уроженца Свердловской области, за последние годы удалось реализовать несколько национальных проектов, противостоять пандемии Covid-19, а также организовать помощь бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине. «Эта награда — признание заслуг всех омичей, с которыми я имел честь работать на благо нашей великой страны», — заключил Бурков.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин 29 марта принял отставку Буркова с должности губернатора Омской области. На его место назначили главу правительства Донецкой народной республики Виталия Хоценко.

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Президент России Владимир Путина наградил выходца из Свердловской области, экс-губернатора Омской области Александра Буркова орденом Почета. Об этом Бурков написал в своем официальном telegram-канале. «Большая честь для меня — получить орден Почета из рук Владимира Владимировича Путина. В последние пять лет моя работа была связана с Омской областью. Поэтому в этой награде огромная заслуга омичей», — написал Александр Бурков. По словам уроженца Свердловской области, за последние годы удалось реализовать несколько национальных проектов, противостоять пандемии Covid-19, а также организовать помощь бойцам, принимающим участие в спецоперации на Украине. «Эта награда — признание заслуг всех омичей, с которыми я имел честь работать на благо нашей великой страны», — заключил Бурков. Ранее URA.RU сообщало, что Путин 29 марта принял отставку Буркова с должности губернатора Омской области. На его место назначили главу правительства Донецкой народной республики Виталия Хоценко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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