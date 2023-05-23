Под окнами челябинской больницы нашли труп пациента

Медики зафиксировали смерть мужчины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под окнами городской клинической больницы №1 в Челябинске нашли труп пациента. Как сообщил URA.RU 23 мая источник в силовых структурах, мужчина погиб, упав с высоты.

«Характер травм говорит о падении с высоты. По предварительной информации, мужчина выпал из окна шестого этажа клиники», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. На момент гибели ему было 60 лет.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.