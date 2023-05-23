Под окнами челябинской больницы нашли труп пациента

Медики зафиксировали смерть мужчины
Под окнами городской клинической больницы №1 в Челябинске нашли труп пациента. Как сообщил URA.RU 23 мая источник в силовых структурах, мужчина погиб, упав с высоты.
«Характер травм говорит о падении с высоты. По предварительной информации, мужчина выпал из окна шестого этажа клиники», — рассказал источник.
По данным URA.RU, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. На момент гибели ему было 60 лет.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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