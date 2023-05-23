23 мая 2023

Под окнами челябинской больницы нашли труп пациента

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Челябинск, неотложка, медицина, скорая помощь
Медики зафиксировали смерть мужчины Фото:

Под окнами городской клинической больницы №1 в Челябинске нашли труп пациента. Как сообщил URA.RU 23 мая источник в силовых структурах, мужчина погиб, упав с высоты.

«Характер травм говорит о падении с высоты. По предварительной информации, мужчина выпал из окна шестого этажа клиники», — рассказал источник.

По данным URA.RU, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. На момент гибели ему было 60 лет.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.

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Под окнами городской клинической больницы №1 в Челябинске нашли труп пациента. Как сообщил URA.RU 23 мая источник в силовых структурах, мужчина погиб, упав с высоты. «Характер травм говорит о падении с высоты. По предварительной информации, мужчина выпал из окна шестого этажа клиники», — рассказал источник. По данным URA.RU, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере. На момент гибели ему было 60 лет. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой СКР по региону. Там на звонок не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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