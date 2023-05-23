23 мая 2023

В ХМАО загорелась крупная мусорная свалка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, дым, пожар, полигон тбо, тушение пожара, свалка, полигон тко, мусорка
На месте пожара работают спасатели и тяжелая техника Фото:

В окрестностях Пойковского Нефтеюганского района загорелась мусорная свалка. В МЧС по ХМАО сообщили URA.RU, что на месте работают спасатели и тяжелая техника.

«Свалка горит очагами, на месте работает „Центроспас“, а также тяжелая техника. На данный момент должны проводится замеры воздуха на наличие вредных веществ. Объект находится в 14 километрах от Пойковского», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе ведомства.

Видео: telegram-канал «Осторожно Югра»

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В окрестностях Пойковского Нефтеюганского района загорелась мусорная свалка. В МЧС по ХМАО сообщили URA.RU, что на месте работают спасатели и тяжелая техника. «Свалка горит очагами, на месте работает „Центроспас“, а также тяжелая техника. На данный момент должны проводится замеры воздуха на наличие вредных веществ. Объект находится в 14 километрах от Пойковского», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе ведомства. Видео: telegram-канал «Осторожно Югра»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...