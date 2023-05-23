На месте пожара работают спасатели и тяжелая техника
В окрестностях Пойковского Нефтеюганского района загорелась мусорная свалка. В МЧС по ХМАО сообщили URA.RU, что на месте работают спасатели и тяжелая техника.
«Свалка горит очагами, на месте работает „Центроспас“, а также тяжелая техника. На данный момент должны проводится замеры воздуха на наличие вредных веществ. Объект находится в 14 километрах от Пойковского», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе ведомства.
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