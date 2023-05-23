В ХМАО загорелась крупная мусорная свалка. Видео

24 мая 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

На месте пожара работают спасатели и тяжелая техника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В окрестностях Пойковского Нефтеюганского района загорелась мусорная свалка. В МЧС по ХМАО сообщили URA.RU, что на месте работают спасатели и тяжелая техника. «Свалка горит очагами, на месте работает „Центроспас“, а также тяжелая техника. На данный момент должны проводится замеры воздуха на наличие вредных веществ. Объект находится в 14 километрах от Пойковского», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе ведомства. Видео: telegram-канал «Осторожно Югра»

В окрестностях Пойковского Нефтеюганского района загорелась мусорная свалка. В МЧС по ХМАО сообщили URA.RU, что на месте работают спасатели и тяжелая техника. «Свалка горит очагами, на месте работает „Центроспас“, а также тяжелая техника. На данный момент должны проводится замеры воздуха на наличие вредных веществ. Объект находится в 14 километрах от Пойковского», — прокомментировали журналисту агентства в пресс-службе ведомства. Видео: telegram-канал «Осторожно Югра»