В Копейске начали учить навыкам боевых действий

Ученики получат навыки, необходимые не только для гражданской жизни, но и во время боевых действий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Копейске Челябинской области объявили набор желающих на курсы начальной военной подготовки (НВП). Автор инициативы, руководитель военно-патриотического движения «ЮнАрмия» Андрей Севостьянов, сообщил URA.RU, что на теоретических и практических занятиях ученики старше 18 лет получат навыки, необходимые не только для гражданской жизни, но и во время боевых действий.

«Объявляется набор на курсы НВП Рокот 74 Копейск. На курсах мы даем навыки, необходимые не только в гражданской жизни, но и во время боевых действий», — рассказал URA.RU Севостьянов.

Севостьянов уточнил, что занятия ведутся на бесплатной основе. Формирование группы пройдет до 17 июня. Первое занятие состоится 19 июня.

«Это второй набор желающих, первый состоялся прошлой осенью. Сейчас мы активно сотрудничаем с военкоматом для того, чтобы в сжатые сроки передать как можно больше полезной информации тем, кто подписал договор о службе по контракту», — добавил URA.RU Севостьянов.

Ранее активисты движения «ЮнАрмия» из Копейска собрали на передовую тепловизоры, вещи и продовольствие. Транш отправлен через партнеров в Оренбургском казачестве.