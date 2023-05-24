В Пермском крае продают охотничье хозяйство. Скрин

25 мая 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

Охотхозяйство продают за 15 миллионов рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Еловском муниципальном округе Пермского края продают охотничье хозяйство «Степановское». На его территории можно охотиться на лося, медведя, кабана, рысь и других животных, говорится в объявлении на сайте Avito в разделе «Бизнес». «Охотхозяйство в Пермском крае. В год выдается 218 лицензий для охоты на лося, медведя, кабана, рысь, зайца, куницу, бобра, глухаря и тетерева. Стоимость бизнеса — 15 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что в Юсьвинском районе края продают охотхозяйство «Иньвинское». За бизнес владелец просит шесть миллионов рублей. Охотхозяйство продают за 15 миллионов рублей Сайт Avito

В Еловском муниципальном округе Пермского края продают охотничье хозяйство «Степановское». На его территории можно охотиться на лося, медведя, кабана, рысь и других животных, говорится в объявлении на сайте Avito в разделе «Бизнес». «Охотхозяйство в Пермском крае. В год выдается 218 лицензий для охоты на лося, медведя, кабана, рысь, зайца, куницу, бобра, глухаря и тетерева. Стоимость бизнеса — 15 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что в Юсьвинском районе края продают охотхозяйство «Иньвинское». За бизнес владелец просит шесть миллионов рублей.