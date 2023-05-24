24 мая 2023

В Пермском крае продают охотничье хозяйство. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Охота на водоплавающую дичь. Пермь, ружье, лодка на реке, утиная охота, охотнтк
Охотхозяйство продают за 15 миллионов рублей Фото:

В Еловском муниципальном округе Пермского края продают охотничье хозяйство «Степановское». На его территории можно охотиться на лося, медведя, кабана, рысь и других животных, говорится в объявлении на сайте Avito в разделе «Бизнес».

«Охотхозяйство в Пермском крае. В год выдается 218 лицензий для охоты на лося, медведя, кабана, рысь, зайца, куницу, бобра, глухаря и тетерева. Стоимость бизнеса — 15 миллионов рублей», — говорится в объявлении.

Ранее URA.RU писало, что в Юсьвинском районе края продают охотхозяйство «Иньвинское». За бизнес владелец просит шесть миллионов рублей.

Охотхозяйство продают за 15 миллионов рублей
Охотхозяйство продают за 15 миллионов рублей

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Еловском муниципальном округе Пермского края продают охотничье хозяйство «Степановское». На его территории можно охотиться на лося, медведя, кабана, рысь и других животных, говорится в объявлении на сайте Avito в разделе «Бизнес». «Охотхозяйство в Пермском крае. В год выдается 218 лицензий для охоты на лося, медведя, кабана, рысь, зайца, куницу, бобра, глухаря и тетерева. Стоимость бизнеса — 15 миллионов рублей», — говорится в объявлении. Ранее URA.RU писало, что в Юсьвинском районе края продают охотхозяйство «Иньвинское». За бизнес владелец просит шесть миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...