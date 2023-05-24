Охотхозяйство продают за 15 миллионов рублей
В Еловском муниципальном округе Пермского края продают охотничье хозяйство «Степановское». На его территории можно охотиться на лося, медведя, кабана, рысь и других животных, говорится в объявлении на сайте Avito в разделе «Бизнес».
«Охотхозяйство в Пермском крае. В год выдается 218 лицензий для охоты на лося, медведя, кабана, рысь, зайца, куницу, бобра, глухаря и тетерева. Стоимость бизнеса — 15 миллионов рублей», — говорится в объявлении.
Ранее URA.RU писало, что в Юсьвинском районе края продают охотхозяйство «Иньвинское». За бизнес владелец просит шесть миллионов рублей.
Охотхозяйство продают за 15 миллионов рублей
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