24 мая 2023

Пермяков предупредили о появлении в небе беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Беспилотники помогают следить за пожарами Фото:

В Пермском крае, несмотря на запрет запуска беспилотников, дроны используют спецслужбы. В частности, с помощью БПЛА спасатели следят за лесными и ландшафтными пожарами. Власти ранее предупреждали жителей, что в случае обнаружения дрона необходимо звонить в полицию, а теперь просят не беспокоиться по этому поводу. Такое объявление, например, разметили пожарные Суксунского округа.

«Уважаемые жители Суксунского городского округа! В связи с ростом ландшафтных пожаров в ближайшие выходные дни запланировано патрулирование территории с применением беспилотных авиационных систем, с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности при разведении костров и сжигания мусора», — говорится в сообщении на странице отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Суксунскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов Пермском крае введен с 1 декабря 2022 года, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов». Власти ранее призывали жителей сообщать о появлении беспилотников в небе. При этом в крае ситуация с лесными пожарами остается сложной. Правительство ввело в регионе особый противопожарный режим.

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В Пермском крае, несмотря на запрет запуска беспилотников, дроны используют спецслужбы. В частности, с помощью БПЛА спасатели следят за лесными и ландшафтными пожарами. Власти ранее предупреждали жителей, что в случае обнаружения дрона необходимо звонить в полицию, а теперь просят не беспокоиться по этому поводу. Такое объявление, например, разметили пожарные Суксунского округа. «Уважаемые жители Суксунского городского округа! В связи с ростом ландшафтных пожаров в ближайшие выходные дни запланировано патрулирование территории с применением беспилотных авиационных систем, с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности при разведении костров и сжигания мусора», — говорится в сообщении на странице отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Суксунскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте». Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов Пермском крае введен с 1 декабря 2022 года, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов». Власти ранее призывали жителей сообщать о появлении беспилотников в небе. При этом в крае ситуация с лесными пожарами остается сложной. Правительство ввело в регионе особый противопожарный режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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