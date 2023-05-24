Пермяков предупредили о появлении в небе беспилотников

Беспилотники помогают следить за пожарами Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае, несмотря на запрет запуска беспилотников, дроны используют спецслужбы. В частности, с помощью БПЛА спасатели следят за лесными и ландшафтными пожарами. Власти ранее предупреждали жителей, что в случае обнаружения дрона необходимо звонить в полицию, а теперь просят не беспокоиться по этому поводу. Такое объявление, например, разметили пожарные Суксунского округа.

«Уважаемые жители Суксунского городского округа! В связи с ростом ландшафтных пожаров в ближайшие выходные дни запланировано патрулирование территории с применением беспилотных авиационных систем, с целью выявления нарушений требований пожарной безопасности при разведении костров и сжигания мусора», — говорится в сообщении на странице отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Суксунскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю в соцсети «ВКонтакте».

Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов Пермском крае введен с 1 декабря 2022 года, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов». Власти ранее призывали жителей сообщать о появлении беспилотников в небе. При этом в крае ситуация с лесными пожарами остается сложной. Правительство ввело в регионе особый противопожарный режим.