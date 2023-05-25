Главная больница Екатеринбурга массово ищет сотрудников

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В ГАУЗ СО «ГКБ №40» ищут врачей и медсестер Фото:

Городская клиническая больница №40 (Екатеринбург) остро нуждается в кадрах. На сегодняшний день в медорганизации 35 активных вакансий. Например, врачу ультразвуковой диагностики (УЗИ) предлагают заработную плату от 40 000 до 55 000 рублей. Вакансии разместил минздрав Свердловской области.

«Крупнейшее многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение региона ищет сотрудников. Медицинская организация нуждается во врачах и сотрудниках среднего медперсонала», — сказано в объявлении.

Городская клиническая больница №40 приглашает на работу следующих специалистов:

  • Врача-травматолога-ортопеда;
  • Врача-нефролога;
  • Медицинскую сестру;
  • Врача-колопроктолога;
  • Санитара;
  • Медицинскую сестру приемного отделения;
  • Врача анестезиолога-реаниматолога;
  • Врача-инфекциониста;
  • Врача-кардиолога;
  • Врача-патологоанатома;
  • Врача-трансфузиолога;
  • Врача-гастроэнтеролога;
  • Врача-хирурга итд.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от мэров и министров решить вопрос кадрового дефицита врачей. В последние годы нехватка медиков является острейшей для региона проблемой.

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Городская клиническая больница №40 (Екатеринбург) остро нуждается в кадрах. На сегодняшний день в медорганизации 35 активных вакансий. Например, врачу ультразвуковой диагностики (УЗИ) предлагают заработную плату от 40 000 до 55 000 рублей. Вакансии разместил минздрав Свердловской области. «Крупнейшее многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение региона ищет сотрудников. Медицинская организация нуждается во врачах и сотрудниках среднего медперсонала», — сказано в объявлении. Городская клиническая больница №40 приглашает на работу следующих специалистов: Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от мэров и министров решить вопрос кадрового дефицита врачей. В последние годы нехватка медиков является острейшей для региона проблемой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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