Главная больница Екатеринбурга массово ищет сотрудников

25 мая 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

В ГАУЗ СО «ГКБ №40» ищут врачей и медсестер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Городская клиническая больница №40 (Екатеринбург) остро нуждается в кадрах. На сегодняшний день в медорганизации 35 активных вакансий. Например, врачу ультразвуковой диагностики (УЗИ) предлагают заработную плату от 40 000 до 55 000 рублей. Вакансии разместил минздрав Свердловской области. «Крупнейшее многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение региона ищет сотрудников. Медицинская организация нуждается во врачах и сотрудниках среднего медперсонала», — сказано в объявлении. Городская клиническая больница №40 приглашает на работу следующих специалистов: Врача-травматолога-ортопеда;

Врача-нефролога;

Медицинскую сестру;

Врача-колопроктолога;

Санитара;

Медицинскую сестру приемного отделения;

Врача анестезиолога-реаниматолога;

Врача-инфекциониста;

Врача-кардиолога;

Врача-патологоанатома;

Врача-трансфузиолога;

Врача-гастроэнтеролога;

Врача-хирурга итд. Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от мэров и министров решить вопрос кадрового дефицита врачей. В последние годы нехватка медиков является острейшей для региона проблемой.

Городская клиническая больница №40 (Екатеринбург) остро нуждается в кадрах. На сегодняшний день в медорганизации 35 активных вакансий. Например, врачу ультразвуковой диагностики (УЗИ) предлагают заработную плату от 40 000 до 55 000 рублей. Вакансии разместил минздрав Свердловской области. «Крупнейшее многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение региона ищет сотрудников. Медицинская организация нуждается во врачах и сотрудниках среднего медперсонала», — сказано в объявлении. Городская клиническая больница №40 приглашает на работу следующих специалистов: Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от мэров и министров решить вопрос кадрового дефицита врачей. В последние годы нехватка медиков является острейшей для региона проблемой.