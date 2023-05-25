Главная больница Екатеринбурга массово ищет сотрудников

Городская клиническая больница №40 (Екатеринбург) остро нуждается в кадрах. На сегодняшний день в медорганизации 35 активных вакансий. Например, врачу ультразвуковой диагностики (УЗИ) предлагают заработную плату от 40 000 до 55 000 рублей. Вакансии разместил минздрав Свердловской области.
«Крупнейшее многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение региона ищет сотрудников. Медицинская организация нуждается во врачах и сотрудниках среднего медперсонала», — сказано в объявлении.
Городская клиническая больница №40 приглашает на работу следующих специалистов:
- Врача-травматолога-ортопеда;
- Врача-нефролога;
- Медицинскую сестру;
- Врача-колопроктолога;
- Санитара;
- Медицинскую сестру приемного отделения;
- Врача анестезиолога-реаниматолога;
- Врача-инфекциониста;
- Врача-кардиолога;
- Врача-патологоанатома;
- Врача-трансфузиолога;
- Врача-гастроэнтеролога;
- Врача-хирурга итд.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал от мэров и министров решить вопрос кадрового дефицита врачей. В последние годы нехватка медиков является острейшей для региона проблемой.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.