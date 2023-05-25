Экс-директора челябинского оборонного завода лишили почетного звания

26 мая 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Юрчикова лишили звания почетного гражданина после вступления в силу приговора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-директора Миасского машиностроительного завода (ММЗ) Андрея Юрчикова лишили звания почетного гражданина Миасса (Челябинская область). Причиной стал вступивший в силу обвинительный приговор. «По причине вступившего в законную силу обвинительного приговора бывший директор Миасского машиностроительного завода Андрей Юрчиков лишен звания почетного гражданина. Решение было принято сегодня, 26 мая, на сессии Собрания депутатов», — сообщает редакция «Миасский рабочий». В 2020 году Юрчикова задержали по подозрению в хищении средств предприятия и направили под домашний арест. По версии следствия деньги выводились через агентский договор ММЗ с ООО «Техпласт». Юрчикова приговорили к пяти годам лишения свободы общего режима и назначили штраф в размере 800 тысяч рублей в феврале 2022 года. Его признали виновным по части 4 статьи 160 УК РФ в присвоении 20,3 млн рублей из средств предприятия.

Экс-директора Миасского машиностроительного завода (ММЗ) Андрея Юрчикова лишили звания почетного гражданина Миасса (Челябинская область). Причиной стал вступивший в силу обвинительный приговор. «По причине вступившего в законную силу обвинительного приговора бывший директор Миасского машиностроительного завода Андрей Юрчиков лишен звания почетного гражданина. Решение было принято сегодня, 26 мая, на сессии Собрания депутатов», — сообщает редакция «Миасский рабочий». В 2020 году Юрчикова задержали по подозрению в хищении средств предприятия и направили под домашний арест. По версии следствия деньги выводились через агентский договор ММЗ с ООО «Техпласт». Юрчикова приговорили к пяти годам лишения свободы общего режима и назначили штраф в размере 800 тысяч рублей в феврале 2022 года. Его признали виновным по части 4 статьи 160 УК РФ в присвоении 20,3 млн рублей из средств предприятия.