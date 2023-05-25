25 мая 2023

Экс-директора челябинского оборонного завода лишили почетного звания

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания. Курган, чиновник, руки, депутат
Юрчикова лишили звания почетного гражданина после вступления в силу приговора Фото:

Экс-директора Миасского машиностроительного завода (ММЗ) Андрея Юрчикова лишили звания почетного гражданина Миасса (Челябинская область). Причиной стал вступивший в силу обвинительный приговор.

«По причине вступившего в законную силу обвинительного приговора бывший директор Миасского машиностроительного завода Андрей Юрчиков лишен звания почетного гражданина. Решение было принято сегодня, 26 мая, на сессии Собрания депутатов», — сообщает редакция «Миасский рабочий».

В 2020 году Юрчикова задержали по подозрению в хищении средств предприятия и направили под домашний арест. По версии следствия деньги выводились через агентский договор ММЗ с ООО «Техпласт». Юрчикова приговорили к пяти годам лишения свободы общего режима и назначили штраф в размере 800 тысяч рублей в феврале 2022 года. Его признали виновным по части 4 статьи 160 УК РФ в присвоении 20,3 млн рублей из средств предприятия.

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Экс-директора Миасского машиностроительного завода (ММЗ) Андрея Юрчикова лишили звания почетного гражданина Миасса (Челябинская область). Причиной стал вступивший в силу обвинительный приговор. «По причине вступившего в законную силу обвинительного приговора бывший директор Миасского машиностроительного завода Андрей Юрчиков лишен звания почетного гражданина. Решение было принято сегодня, 26 мая, на сессии Собрания депутатов», — сообщает редакция «Миасский рабочий». В 2020 году Юрчикова задержали по подозрению в хищении средств предприятия и направили под домашний арест. По версии следствия деньги выводились через агентский договор ММЗ с ООО «Техпласт». Юрчикова приговорили к пяти годам лишения свободы общего режима и назначили штраф в размере 800 тысяч рублей в феврале 2022 года. Его признали виновным по части 4 статьи 160 УК РФ в присвоении 20,3 млн рублей из средств предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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