Свердловский врач назвал самый распространенный вид рака у детей

На территории Свердловской области, да и в России в целом, среди детей с онкологией кожи чаще всего встречается меланома. Об этом рассказал заведующий отделением онкодерматологии Свердловского областного онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Лев Изюров.
«Чаще всего рак кожи встречается у людей старшей возрастной категории. У детей онкология кожи — явление редкое, но чаще всего встречается меланома», — сообщил Изюров на пресс-конференции в ТАСС, посвященной защите кожи в летний сезон, профилактике ожогов и онкологических заболеваний.
Меланома — это опасное онкологическое заболевание, проявляющееся ростом злокачественной опухоли в области кожи или слизистых оболочек. Диагностикой и лечением этой патологии занимаются онкодерматологи. Меланома считается самым агрессивным видом онкологии кожи: опухоль стремительно растет и быстро метастазирует в отдаленные органы.
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