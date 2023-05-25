25 мая 2023

Свердловский врач назвал самый распространенный вид рака у детей

Свердловский онколог Изюров: меланома является самым распространенным видом онкологии кожи у детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Онкология кожи у детей встречается редко. Чаще всего это меланома. Фото:

На территории Свердловской области, да и в России в целом, среди детей с онкологией кожи чаще всего встречается меланома. Об этом рассказал заведующий отделением онкодерматологии Свердловского областного онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Лев Изюров.

«Чаще всего рак кожи встречается у людей старшей возрастной категории. У детей онкология кожи — явление редкое, но чаще всего встречается меланома», — сообщил Изюров на пресс-конференции в ТАСС, посвященной защите кожи в летний сезон, профилактике ожогов и онкологических заболеваний.

Меланома — это опасное онкологическое заболевание, проявляющееся ростом злокачественной опухоли в области кожи или слизистых оболочек. Диагностикой и лечением этой патологии занимаются онкодерматологи. Меланома считается самым агрессивным видом онкологии кожи: опухоль стремительно растет и быстро метастазирует в отдаленные органы.

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На территории Свердловской области, да и в России в целом, среди детей с онкологией кожи чаще всего встречается меланома. Об этом рассказал заведующий отделением онкодерматологии Свердловского областного онкологического диспансера, кандидат медицинских наук Лев Изюров. «Чаще всего рак кожи встречается у людей старшей возрастной категории. У детей онкология кожи — явление редкое, но чаще всего встречается меланома», — сообщил Изюров на пресс-конференции в ТАСС, посвященной защите кожи в летний сезон, профилактике ожогов и онкологических заболеваний. Меланома — это опасное онкологическое заболевание, проявляющееся ростом злокачественной опухоли в области кожи или слизистых оболочек. Диагностикой и лечением этой патологии занимаются онкодерматологи. Меланома считается самым агрессивным видом онкологии кожи: опухоль стремительно растет и быстро метастазирует в отдаленные органы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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