Для челябинцев сыграют мелодии из культовых аниме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Несмотря на натянутые отношения между Россией и Японией, санкции со стороны страны восходящего солнца, культурный обмен между территориями продолжается довольно успешно. Так, согласно сайту городских зрелищных касс (ГЗК), в Челябинске выкупили все билеты на шоу-программу Кеничи Симуры, который порадует зрителей самыми известными музыкальными произведениями из аниме.

«Всемирно известный проект Anime Symphony Japan на сцене Челябинской филармонии 28 мая в 18 часов. Свободных мест нет», — говорится на сайте ГЗК.

Челябинцы смогут насладиться музыкой из таких культовых аниме, как: «Мастера меча онлайн», «Темный дворецкий», «Принцесса Мононоке», «Мой сосед Тоторо» и других «детищ» японских мультипликаторов. Для произведения треков японскому дирижеру предоставили государственный симфонический оркестр области. На вокале будут Сумика Канадзава и Челябинский камерный хор им. В. Михальченко. Все, кто не успел купить билет на 18-часовой сеанс, предоставляется возможность посетить выступление, запланированное на 22 часа.

«В России оригинальный проект Anime Symphony Japan всегда представляет его создатель, продюсер и художественный руководитель — маэстро Кеничи Симура. Обучившись искусству дирижирования у японских и российских педагогов с мировым именем, Кеничи Симура на протяжении многих лет совершенствует свое мастерство, совмещая мелодии из игр и знаменитых аниме-фильмов с классическим симфоническим звучанием», — отмечают на сайте ГЗК.

Скрин: официальный сайт городских зрелищных касс