Град обрушился на Златоуст после жары
Жители Златоуста (Челябинская область) сообщили о сильном граде, который обрушился на город после жары. Осадки засыпали несколько районов города.
«На машзаводе идет град. На метзаводе сухо, но ходя тучи», — сообщили горожане в паблике «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте».
В Челябинской области больше недели стоит жаркая и сухая погода. По прогнозам синоптиков, зной продержится в регионе еще минимум неделю. В начале июня температура должна опуститься до +25 градусов, ожидаются ливни с грозами. С 12 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
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