Город в Челябинской области засыпало градом. Видео

27 мая 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Град обрушился на Златоуст после жары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Златоуста (Челябинская область) сообщили о сильном граде, который обрушился на город после жары. Осадки засыпали несколько районов города. «На машзаводе идет град. На метзаводе сухо, но ходя тучи», — сообщили горожане в паблике «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте». В Челябинской области больше недели стоит жаркая и сухая погода. По прогнозам синоптиков, зной продержится в регионе еще минимум неделю. В начале июня температура должна опуститься до +25 градусов, ожидаются ливни с грозами. С 12 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.

Жители Златоуста (Челябинская область) сообщили о сильном граде, который обрушился на город после жары. Осадки засыпали несколько районов города. «На машзаводе идет град. На метзаводе сухо, но ходя тучи», — сообщили горожане в паблике «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте». В Челябинской области больше недели стоит жаркая и сухая погода. По прогнозам синоптиков, зной продержится в регионе еще минимум неделю. В начале июня температура должна опуститься до +25 градусов, ожидаются ливни с грозами. С 12 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.