26 мая 2023

Город в Челябинской области засыпало градом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первая гроза. Челябинск, автомобили, гроза, непогода, ливень, дорога, осадки, дождь, климат, автотранспорт
Град обрушился на Златоуст после жары Фото:

Жители Златоуста (Челябинская область) сообщили о сильном граде, который обрушился на город после жары. Осадки засыпали несколько районов города.

«На машзаводе идет град. На метзаводе сухо, но ходя тучи», — сообщили горожане в паблике «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте».

В Челябинской области больше недели стоит жаркая и сухая погода. По прогнозам синоптиков, зной продержится в регионе еще минимум неделю. В начале июня температура должна опуститься до +25 градусов, ожидаются ливни с грозами. С 12 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Златоуста (Челябинская область) сообщили о сильном граде, который обрушился на город после жары. Осадки засыпали несколько районов города. «На машзаводе идет град. На метзаводе сухо, но ходя тучи», — сообщили горожане в паблике «Твой регион. Южный Урал» в соцсети «ВКонтакте». В Челябинской области больше недели стоит жаркая и сухая погода. По прогнозам синоптиков, зной продержится в регионе еще минимум неделю. В начале июня температура должна опуститься до +25 градусов, ожидаются ливни с грозами. С 12 апреля в регионе установлен особый противопожарный режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...