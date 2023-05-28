28 мая 2023

Шойгу оценил задачи автомобильных войск в зоне СВО

Шойгу: автомобильные войска в зоне СВО эффективно выполняют свои задачи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником Фото:

Военные автомобилисты России обладают высоким уровнем подготовки, принимают участие в СВО и эффективно выполняют поставленные задачи. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя военных автомобилистов с профессиональным праздником.

«Принимая участие в специальной военной операции, они действуют четко и грамотно, эффективно выполняют поставленные перед ними ответственные задачи в самых непростых условиях обстановки», — говорится в поздравлении Шойгу, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ. Также он отметил достижения российских конструкторских и производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, благодаря которым создаются новые образцы автомобильной техники.

Ранее Шойгу поздравил с Днем защитника Отечества военнослужащих РФ. По его словам, этот праздник стал особенным для России на фоне конфликта на Украине.

Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин заявил, что СВО нацелена на освобождение жителей Донбасса от геноцида.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Военные автомобилисты России обладают высоким уровнем подготовки, принимают участие в СВО и эффективно выполняют поставленные задачи. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя военных автомобилистов с профессиональным праздником. «Принимая участие в специальной военной операции, они действуют четко и грамотно, эффективно выполняют поставленные перед ними ответственные задачи в самых непростых условиях обстановки», — говорится в поздравлении Шойгу, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ. Также он отметил достижения российских конструкторских и производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, благодаря которым создаются новые образцы автомобильной техники. Ранее Шойгу поздравил с Днем защитника Отечества военнослужащих РФ. По его словам, этот праздник стал особенным для России на фоне конфликта на Украине. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин заявил, что СВО нацелена на освобождение жителей Донбасса от геноцида.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...