Шойгу оценил задачи автомобильных войск в зоне СВО

Военные автомобилисты России обладают высоким уровнем подготовки, принимают участие в СВО и эффективно выполняют поставленные задачи. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя военных автомобилистов с профессиональным праздником.
«Принимая участие в специальной военной операции, они действуют четко и грамотно, эффективно выполняют поставленные перед ними ответственные задачи в самых непростых условиях обстановки», — говорится в поздравлении Шойгу, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ. Также он отметил достижения российских конструкторских и производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, благодаря которым создаются новые образцы автомобильной техники.
Ранее Шойгу поздравил с Днем защитника Отечества военнослужащих РФ. По его словам, этот праздник стал особенным для России на фоне конфликта на Украине.
Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин заявил, что СВО нацелена на освобождение жителей Донбасса от геноцида.
Военные автомобилисты России обладают высоким уровнем подготовки, принимают участие в СВО и эффективно выполняют поставленные задачи. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, поздравляя военных автомобилистов с профессиональным праздником. «Принимая участие в специальной военной операции, они действуют четко и грамотно, эффективно выполняют поставленные перед ними ответственные задачи в самых непростых условиях обстановки», — говорится в поздравлении Шойгу, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ. Также он отметил достижения российских конструкторских и производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса, благодаря которым создаются новые образцы автомобильной техники. Ранее Шойгу поздравил с Днем защитника Отечества военнослужащих РФ. По его словам, этот праздник стал особенным для России на фоне конфликта на Украине. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. Российский лидер Владимир Путин заявил, что СВО нацелена на освобождение жителей Донбасса от геноцида.