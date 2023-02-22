22 февраля 2023

Шойгу поздравил мужчин с Днем защитника Отечества, отметив его особое значение сегодня

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Шойгу заявил, что на фоне СВО День защитника Отечества — особенный праздник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российских военнослужащих и ветеранов поздравил с Днем защитника Отечества министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине этот праздник особый.

«Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплоченности перед серьезным вызовом. Нашим воинам приходится отстаивать национальные интересы России, проявляя мужество и самоотверженность в борьбе с последователями нацизма», — написано в приказе министра обороны Сергея Шойгу, опубликованном на сайте Министерства обороны России.

Шойгу отметил, что, участвуя в СВО, военнослужащие и добровольцы проявляют отвагу, взаимовыручку и «готовность решать сложные и ответственные задачи в самых непростых условиях». Глава Минобороны РФ также приказал 23 февраля в 21:00 (местное время) запустить салюты с привлечением воинских частей ВС РФ в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью, по словам президента РФ Владимира Путина, освобождения жителей Донбасса от геноцида. Он неоднократно заявлял, что цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

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Российских военнослужащих и ветеранов поздравил с Днем защитника Отечества министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он отметил, что на фоне специальной военной операции (СВО) на Украине этот праздник особый. «Сегодня этот праздник приобретает особое значение, становится для нас символом сплоченности перед серьезным вызовом. Нашим воинам приходится отстаивать национальные интересы России, проявляя мужество и самоотверженность в борьбе с последователями нацизма», — написано в приказе министра обороны Сергея Шойгу, опубликованном на сайте Министерства обороны России. Шойгу отметил, что, участвуя в СВО, военнослужащие и добровольцы проявляют отвагу, взаимовыручку и «готовность решать сложные и ответственные задачи в самых непростых условиях». Глава Минобороны РФ также приказал 23 февраля в 21:00 (местное время) запустить салюты с привлечением воинских частей ВС РФ в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины с целью, по словам президента РФ Владимира Путина, освобождения жителей Донбасса от геноцида. Он неоднократно заявлял, что цель СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
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