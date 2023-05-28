В Челябинской области закрыли трассы для большегрузов

29 мая 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Ограничения для большегрузов продлятся до 20:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Три участка федеральных дорог в Челябинской области закрыли для большегрузов 29 мая. О том, что ограничения продлятся с 12:00 до 20:00, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «29 мая с 12:00 до 20:00 введено ограничение для грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы. Будет ограничено движение на участке с 1549 до 1871 км М-5 „Урал“, участке с 16 до 146 км Челябинск-Троицк и участке с 12 по 55 км Челябинск-Новосибирск», — уточнили в ведомстве. Причиной стала дневная температура воздуха выше 32 градусов. Автомобилистов просят отнестись с пониманием и планировать свои маршруты заранее.

Три участка федеральных дорог в Челябинской области закрыли для большегрузов 29 мая. О том, что ограничения продлятся с 12:00 до 20:00, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «29 мая с 12:00 до 20:00 введено ограничение для грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы. Будет ограничено движение на участке с 1549 до 1871 км М-5 „Урал“, участке с 16 до 146 км Челябинск-Троицк и участке с 12 по 55 км Челябинск-Новосибирск», — уточнили в ведомстве. Причиной стала дневная температура воздуха выше 32 градусов. Автомобилистов просят отнестись с пониманием и планировать свои маршруты заранее.