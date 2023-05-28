28 мая 2023
27 мая 2023

В Челябинской области закрыли трассы для большегрузов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., знак, автомагистраль, фура
Ограничения для большегрузов продлятся до 20:00 Фото:

Три участка федеральных дорог в Челябинской области закрыли для большегрузов 29 мая. О том, что ограничения продлятся с 12:00 до 20:00, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«29 мая с 12:00 до 20:00 введено ограничение для грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы. Будет ограничено движение на участке с 1549 до 1871 км М-5 „Урал“, участке с 16 до 146 км Челябинск-Троицк и участке с 12 по 55 км Челябинск-Новосибирск», — уточнили в ведомстве.

Причиной стала дневная температура воздуха выше 32 градусов. Автомобилистов просят отнестись с пониманием и планировать свои маршруты заранее.

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Три участка федеральных дорог в Челябинской области закрыли для большегрузов 29 мая. О том, что ограничения продлятся с 12:00 до 20:00, URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «29 мая с 12:00 до 20:00 введено ограничение для грузовых автомобилей, перевозящих тяжеловесные грузы. Будет ограничено движение на участке с 1549 до 1871 км М-5 „Урал“, участке с 16 до 146 км Челябинск-Троицк и участке с 12 по 55 км Челябинск-Новосибирск», — уточнили в ведомстве. Причиной стала дневная температура воздуха выше 32 градусов. Автомобилистов просят отнестись с пониманием и планировать свои маршруты заранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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