Пригожин высказался о возможности госпереворота в России

Пригожин заявил, что уважает Путина и не собирается устраивать госпереворот

29 мая 2023 в 21:06 Размер текста - 17 +

Пригожин заявил, что уважительно относится к президенту РФ Путину Фото: Владимир Андреев © URA.RU ЧВК «Вагнер» не будет устраивать государственный переворот в России, потому что положительно относится к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин, отметив, что единственная опасть для России — НАТО. «У нас очень уважительное отношение к Путину. ЧВК „Вагнер“ делать государственный переворот [в России] не собирается. Главная вооруженная сила, от которой нам необходимо оберегаться и которая может сделать военный госпереворот, — это НАТО, которая руками украинской армии может прийти к этим результатам, если мы будем булки расслаблять», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Таким образом он прокомментировав обвинения в адрес военной компании от экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне сплотились вокруг своего лидера. По данным ВЦИОМ, рейтинг главы государства вырос до 76,5%.

ЧВК «Вагнер» не будет устраивать государственный переворот в России, потому что положительно относится к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин, отметив, что единственная опасть для России — НАТО. «У нас очень уважительное отношение к Путину. ЧВК „Вагнер“ делать государственный переворот [в России] не собирается. Главная вооруженная сила, от которой нам необходимо оберегаться и которая может сделать военный госпереворот, — это НАТО, которая руками украинской армии может прийти к этим результатам, если мы будем булки расслаблять», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Таким образом он прокомментировав обвинения в адрес военной компании от экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне сплотились вокруг своего лидера. По данным ВЦИОМ, рейтинг главы государства вырос до 76,5%.