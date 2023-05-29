Пригожин высказался о возможности госпереворота в России

Пригожин заявил, что уважает Путина и не собирается устраивать госпереворот
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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Пригожин заявил, что уважительно относится к президенту РФ Путину Фото:

ЧВК «Вагнер» не будет устраивать государственный переворот в России, потому что положительно относится к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин, отметив, что единственная опасть для России — НАТО.

«У нас очень уважительное отношение к Путину. ЧВК „Вагнер“ делать государственный переворот [в России] не собирается. Главная вооруженная сила, от которой нам необходимо оберегаться и которая может сделать военный госпереворот, — это НАТО, которая руками украинской армии может прийти к этим результатам, если мы будем булки расслаблять», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Таким образом он прокомментировав обвинения в адрес военной компании от экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне сплотились вокруг своего лидера. По данным ВЦИОМ, рейтинг главы государства вырос до 76,5%.

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ЧВК «Вагнер» не будет устраивать государственный переворот в России, потому что положительно относится к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин, отметив, что единственная опасть для России — НАТО. «У нас очень уважительное отношение к Путину. ЧВК „Вагнер“ делать государственный переворот [в России] не собирается. Главная вооруженная сила, от которой нам необходимо оберегаться и которая может сделать военный госпереворот, — это НАТО, которая руками украинской армии может прийти к этим результатам, если мы будем булки расслаблять», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Таким образом он прокомментировав обвинения в адрес военной компании от экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне сплотились вокруг своего лидера. По данным ВЦИОМ, рейтинг главы государства вырос до 76,5%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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