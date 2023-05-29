Пригожин высказался о возможности госпереворота в России

ЧВК «Вагнер» не будет устраивать государственный переворот в России, потому что положительно относится к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин, отметив, что единственная опасть для России — НАТО.
«У нас очень уважительное отношение к Путину. ЧВК „Вагнер“ делать государственный переворот [в России] не собирается. Главная вооруженная сила, от которой нам необходимо оберегаться и которая может сделать военный госпереворот, — это НАТО, которая руками украинской армии может прийти к этим результатам, если мы будем булки расслаблять», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Таким образом он прокомментировав обвинения в адрес военной компании от экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова-Гиркина.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что россияне сплотились вокруг своего лидера. По данным ВЦИОМ, рейтинг главы государства вырос до 76,5%.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!