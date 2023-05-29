29 мая 2023

Пермяк убил своего приятеля металлическим ковшом

© Служба новостей «URA.RU»
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Наручники, арест, заключение, лишение свободы, наручники
Мужчину приговорили к девяти годам в колонии строгого режима Фото:

Житель Чернушки (Пермский край) избил своего знакомого ковшом до такой степени, что мужчина скончался от полученных травм. О произошедшем сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«В ночь на 25 октября 2022 года двое приятелей распивали в квартире алкогольные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры вооружился металлическим ковшом и жестоко избил своего гостя. От полученных травм мужчина скончался», — рассказали в ведомстве.

В отношении 45-летнего хозяина квартиры, где совершено преступление, было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в убийстве, следующие девять лет он проведет в колонии строгого режима.

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Житель Чернушки (Пермский край) избил своего знакомого ковшом до такой степени, что мужчина скончался от полученных травм. О произошедшем сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В ночь на 25 октября 2022 года двое приятелей распивали в квартире алкогольные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры вооружился металлическим ковшом и жестоко избил своего гостя. От полученных травм мужчина скончался», — рассказали в ведомстве. В отношении 45-летнего хозяина квартиры, где совершено преступление, было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в убийстве, следующие девять лет он проведет в колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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