Пермяк убил своего приятеля металлическим ковшом

30 мая 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Мужчину приговорили к девяти годам в колонии строгого режима Фото: Александр Мамаев © URA.RU Житель Чернушки (Пермский край) избил своего знакомого ковшом до такой степени, что мужчина скончался от полученных травм. О произошедшем сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В ночь на 25 октября 2022 года двое приятелей распивали в квартире алкогольные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры вооружился металлическим ковшом и жестоко избил своего гостя. От полученных травм мужчина скончался», — рассказали в ведомстве. В отношении 45-летнего хозяина квартиры, где совершено преступление, было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в убийстве, следующие девять лет он проведет в колонии строгого режима.

Житель Чернушки (Пермский край) избил своего знакомого ковшом до такой степени, что мужчина скончался от полученных травм. О произошедшем сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В ночь на 25 октября 2022 года двое приятелей распивали в квартире алкогольные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры вооружился металлическим ковшом и жестоко избил своего гостя. От полученных травм мужчина скончался», — рассказали в ведомстве. В отношении 45-летнего хозяина квартиры, где совершено преступление, было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в убийстве, следующие девять лет он проведет в колонии строгого режима.