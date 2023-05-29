Пермяк убил своего приятеля металлическим ковшом

Житель Чернушки (Пермский край) избил своего знакомого ковшом до такой степени, что мужчина скончался от полученных травм. О произошедшем сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«В ночь на 25 октября 2022 года двое приятелей распивали в квартире алкогольные напитки. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры вооружился металлическим ковшом и жестоко избил своего гостя. От полученных травм мужчина скончался», — рассказали в ведомстве.
В отношении 45-летнего хозяина квартиры, где совершено преступление, было возбуждено уголовное дело. Суд признал его виновным в убийстве, следующие девять лет он проведет в колонии строгого режима.
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