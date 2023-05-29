29 мая 2023

В Перми ребенок ушел из реабилитационного центра и пропал. Скрин

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, камуфляж, заблудился, в лесу, поиск пропавших
На поиски мальчика отправятся волонтеры Фото:

В Перми объявлен сбор на поиски 8-летнего Виктора Жукова. Ориентировка размещена в официальном telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой.

«Объявлен сбор на поиски. Виктор Жуков, 8 лет, ушел из реабилитационного центра, на ул. Встречная, 27 и до сих пор не вернулся», — говорится в сообщении поискового отряда.

Волонтеры призывают всех желающих присоединиться к поискам ребенка. Также пермяков, гуляющих неподалеку от места исчезновения мальчика, просят внимательно смотреть по сторонам и сообщить в полицию, если встретят ребенка, похожего на мальчика с ориентировки.

Скриншот ориентировки от поискового отряда
Скриншот ориентировки от поискового отряда
Фото:

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В Перми объявлен сбор на поиски 8-летнего Виктора Жукова. Ориентировка размещена в официальном telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой. «Объявлен сбор на поиски. Виктор Жуков, 8 лет, ушел из реабилитационного центра, на ул. Встречная, 27 и до сих пор не вернулся», — говорится в сообщении поискового отряда. Волонтеры призывают всех желающих присоединиться к поискам ребенка. Также пермяков, гуляющих неподалеку от места исчезновения мальчика, просят внимательно смотреть по сторонам и сообщить в полицию, если встретят ребенка, похожего на мальчика с ориентировки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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