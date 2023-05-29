На поиски мальчика отправятся волонтеры
В Перми объявлен сбор на поиски 8-летнего Виктора Жукова. Ориентировка размещена в официальном telegram-канале поискового отряда имени Ирины Бухановой.
«Объявлен сбор на поиски. Виктор Жуков, 8 лет, ушел из реабилитационного центра, на ул. Встречная, 27 и до сих пор не вернулся», — говорится в сообщении поискового отряда.
Волонтеры призывают всех желающих присоединиться к поискам ребенка. Также пермяков, гуляющих неподалеку от места исчезновения мальчика, просят внимательно смотреть по сторонам и сообщить в полицию, если встретят ребенка, похожего на мальчика с ориентировки.
Скриншот ориентировки от поискового отряда
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