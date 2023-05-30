30 мая 2023

Под окнами многоэтажки в Челябинске нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытые окна. Челябинск, занавеска, жара, окна, лето, штора, открытые окна
Мужчина выпал из окна квартиры на 14 этаже Фото:

В Челябинске под окнами многоэтажки в Курчатовском районе обнаружили труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, он упал с высоты.

«По предварительным данным, мужчина упал из окна квартиры, расположенной на 14 этаже. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказал источник.

По данным URA.RU, тело нашли жители дома №92 по Комсомольскому проспекту. Погибшим является мужчина 49 лет.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 11:35 по Уральскому времени:

«По данному факту проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В Челябинске под окнами многоэтажки в Курчатовском районе обнаружили труп мужчины. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, он упал с высоты. «По предварительным данным, мужчина упал из окна квартиры, расположенной на 14 этаже. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего», — рассказал источник. По данным URA.RU, тело нашли жители дома №92 по Комсомольскому проспекту. Погибшим является мужчина 49 лет. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 11:35 по Уральскому времени: «По данному факту проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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