30 мая 2023

Пермский штурмовик «Бифидок» награжден за участие в СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Штурмовик СВО Александр Григоренко. Пермь, медаль за отвагу, боевая награда
Пермяк рассказал, что его наградили за участие в СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Штурмовик из Перми с позывным «Бифидок» награжден медалью «За отвагу» во время боевых действий на Украине. Об этом Владимир Вавилов сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Тут один человек мне написал, что я якобы за чьи-то спины прятался. Интересно дают за прятки такое? Один раз штурмовик, всегда штурмовик. Слава ВДВ! Разведка — сила! Спецназу — Тэ! Россия победит», — написал Вавилов на своей странице.

Ранее в беседе с корреспондентом URA.RU Вавилов рассказал, какое снаряжение непременно пригодится на СВО. Также пермяк поделился хитростями, к которым прибегают польские наемники на фронте.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Главной целью операции является демилитаризация и денацификация страны.

Контракт штурмовика был автоматически продлен
Контракт штурмовика был автоматически продлен

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Штурмовик из Перми с позывным «Бифидок» награжден медалью «За отвагу» во время боевых действий на Украине. Об этом Владимир Вавилов сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте». «Тут один человек мне написал, что я якобы за чьи-то спины прятался. Интересно дают за прятки такое? Один раз штурмовик, всегда штурмовик. Слава ВДВ! Разведка — сила! Спецназу — Тэ! Россия победит», — написал Вавилов на своей странице. Ранее в беседе с корреспондентом URA.RU Вавилов рассказал, какое снаряжение непременно пригодится на СВО. Также пермяк поделился хитростями, к которым прибегают польские наемники на фронте. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Главной целью операции является демилитаризация и денацификация страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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