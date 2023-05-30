Штурмовик из Перми с позывным «Бифидок» награжден медалью «За отвагу» во время боевых действий на Украине. Об этом Владимир Вавилов сообщил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Тут один человек мне написал, что я якобы за чьи-то спины прятался. Интересно дают за прятки такое? Один раз штурмовик, всегда штурмовик. Слава ВДВ! Разведка — сила! Спецназу — Тэ! Россия победит», — написал Вавилов на своей странице.
Ранее в беседе с корреспондентом URA.RU Вавилов рассказал, какое снаряжение непременно пригодится на СВО. Также пермяк поделился хитростями, к которым прибегают польские наемники на фронте.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. Главной целью операции является демилитаризация и денацификация страны.
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