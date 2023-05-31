31 мая 2023

Екатеринбуржец на Audi сбил ребенка на велосипеде. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Дорога. Пермь, велосипед, детская безопасность, ребенок на дороге
Ребенка на велосипеде сбили в поселке Шабровский возле дома на улице Ленина №30 Фото:

В Екатеринбурге водитель Audi A3 сбил 10-летенго мальчика на велосипеде. В результате аварии ребенка госпитализировали в детскую больницу, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель Audi A3 допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по ходу движения машины. В результате ДТП 10-летний мальчик с различными травмами доставлен в детскую больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 21 час 31 мая в поселке Шабровский возле дома на улице Ленина №30. В ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными при движении по сельской местности и быть готовыми к появлению детей на дороге.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Полюсная, 9 автомобиль сбил 16-летнего подростка на велосипеде. В результате аварии у ребенка диагностирован перелом коленной чашечки.

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В Екатеринбурге водитель Audi A3 сбил 10-летенго мальчика на велосипеде. В результате аварии ребенка госпитализировали в детскую больницу, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель Audi A3 допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по ходу движения машины. В результате ДТП 10-летний мальчик с различными травмами доставлен в детскую больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства. Авария произошла примерно в 21 час 31 мая в поселке Шабровский возле дома на улице Ленина №30. В ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными при движении по сельской местности и быть готовыми к появлению детей на дороге. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Полюсная, 9 автомобиль сбил 16-летнего подростка на велосипеде. В результате аварии у ребенка диагностирован перелом коленной чашечки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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