В Свердловской области опасный террорист попросился на свободу

Боевик Хусей Хуболов, получивший большой срок за теракт в Нальчике попросился на свободу в Свердловской области. Как стало известно URA.RU, наказание он отбывает в колонии Нижнего Тагила.
Нападение на столицу Кабардино-Балкарии произошло 13 октября 2005 года. В атаке участвовали свыше 200 боевиков под руководством Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. В городе шли самые настоящие уличные бои. Силовикам удалось отбить атаки бандитов. Хуболов был приговорен к 21,5 годам лишения свободы.
Осенью 2020-го администрация новолялинской ИК-54 через суд добилась перевода фигуранта на самый строгий режим — в тюрьму. Причиной стало то, что Хуболов на регулярной основе нарушал установленный порядок. Хусей пытался обжаловать решение, но не смог.
Заседание по условно-досрочному освобождению прошло в Свердловском облсуде. Суд отказался отпустить его на свободу.
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