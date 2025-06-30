В Свердловской области опасный террорист попросился на свободу

Террорист Хуболов, осужденный за атаку на Нальчик, попросился на свободу
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу Дубова. Курган, арест, наручники, заключение под стражу
Хусей Хуболов отбывает наказание в Свердловской области Фото:

Боевик Хусей Хуболов, получивший большой срок за теракт в Нальчике попросился на свободу в Свердловской области. Как стало известно URA.RU, наказание он отбывает в колонии Нижнего Тагила.

Нападение на столицу Кабардино-Балкарии произошло 13 октября 2005 года. В атаке участвовали свыше 200 боевиков под руководством Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. В городе шли самые настоящие уличные бои. Силовикам удалось отбить атаки бандитов. Хуболов был приговорен к 21,5 годам лишения свободы.

Осенью 2020-го администрация новолялинской ИК-54 через суд добилась перевода фигуранта на самый строгий режим — в тюрьму. Причиной стало то, что Хуболов на регулярной основе нарушал установленный порядок. Хусей пытался обжаловать решение, но не смог.

Заседание по условно-досрочному освобождению прошло в Свердловском облсуде. Суд отказался отпустить его на свободу.

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Боевик Хусей Хуболов, получивший большой срок за теракт в Нальчике попросился на свободу в Свердловской области. Как стало известно URA.RU, наказание он отбывает в колонии Нижнего Тагила. Нападение на столицу Кабардино-Балкарии произошло 13 октября 2005 года. В атаке участвовали свыше 200 боевиков под руководством Шамиля Басаева и Аслана Масхадова. В городе шли самые настоящие уличные бои. Силовикам удалось отбить атаки бандитов. Хуболов был приговорен к 21,5 годам лишения свободы. Осенью 2020-го администрация новолялинской ИК-54 через суд добилась перевода фигуранта на самый строгий режим — в тюрьму. Причиной стало то, что Хуболов на регулярной основе нарушал установленный порядок. Хусей пытался обжаловать решение, но не смог. Заседание по условно-досрочному освобождению прошло в Свердловском облсуде. Суд отказался отпустить его на свободу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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