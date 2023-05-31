Из Челябинска разрешили второй рейс в Занзибар

Авиакомпания Azur Air получила допуск на полеты из Челябинска в Занзибар. Как следует из приказа Росавиации, полеты разрешили дважды в неделю.
«Допуск перевозчиков к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов. Рейс Челябинск-Занзибар два раза в неделю», — следует из приказа воздушного ведомства.
На полеты в Танзанию в мае разрешение также получила другая авиакомпания. Перевозчик Royal Flight также имеет право запустить рейс до Занзибара. Допуск открыт на отправления в расписании лета и зимы 2023—2024 годов.
В том же приказе авиакомпании «Победа» разрешили и дальше летать в Анталью. Согласно данным челябинского аэропорта, в настоящий момент крайняя граница полетной программы «Победы» в курортный город Турции обозначена 25 октября. Отправки совершаются по средам и воскресеньям в 7:50 часов. Также в Анталью можно улететь самолетами Turkish Airlines и Red Wings.
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