Тяжелая техника прошла по центру Челябинска перед Днем Победы. Фото, видео

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Генеральная репетиция парада Победы началась в 15:00
Генеральная репетиция парада Победы началась в 15:00 Фото:
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В Челябинске на площади Революции 7 мая началась генеральная репетиция парада Победы. В торжественном построении примут участие 2400 человек, включая женские колонны, военнослужащих, ветеранов и кадетов. Традиционно зрители увидят парад техники, в котором будут представлены как раритетные, так и современные образцы, в том числе РСЗО «Смерч», передает корреспондент URA.RU.

«На улице Воровского выстроилась тяжелая техника, а на площади началось построение войск, вынос флага и знамени Победы. Затем прошли почетные караулы, кадеты, курсанты, военные кинологи, военнослужащие, оркестр, женские колонны МВД и участниц СВО из 90-й танковой дивизии и другие», — сообщил корреспондент URA.RU.

Парад в честь Дня Победы начнется 9 мая в 11:00 на площади Революции. После парада зрителей ждет театрализованное представление с участием рок-певицы Юлии Чичериной. На Кировке откроются исторические площадки и реконструкции, а в парках — полевая кухня. Вечером, в 18:00, Чичерина выступит с концертом у Торгового центра. Подробная программа — в материале URA.RU.

Также из-за праздничных мероприятий движение транспорта по городским улицам будет ограничено. Проезд перекроют в разное время. Ранее URA.RU сообщало о том, какие улицы будут закрыты.

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В Челябинске на площади Революции 7 мая началась генеральная репетиция парада Победы. В торжественном построении примут участие 2400 человек, включая женские колонны, военнослужащих, ветеранов и кадетов. Традиционно зрители увидят парад техники, в котором будут представлены как раритетные, так и современные образцы, в том числе РСЗО «Смерч», передает корреспондент URA.RU. «На улице Воровского выстроилась тяжелая техника, а на площади началось построение войск, вынос флага и знамени Победы. Затем прошли почетные караулы, кадеты, курсанты, военные кинологи, военнослужащие, оркестр, женские колонны МВД и участниц СВО из 90-й танковой дивизии и другие», — сообщил корреспондент URA.RU. Парад в честь Дня Победы начнется 9 мая в 11:00 на площади Революции. После парада зрителей ждет театрализованное представление с участием рок-певицы Юлии Чичериной. На Кировке откроются исторические площадки и реконструкции, а в парках — полевая кухня. Вечером, в 18:00, Чичерина выступит с концертом у Торгового центра. Подробная программа — в материале URA.RU. Также из-за праздничных мероприятий движение транспорта по городским улицам будет ограничено. Проезд перекроют в разное время. Ранее URA.RU сообщало о том, какие улицы будут закрыты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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