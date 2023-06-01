01 июня 2023

Шольц назвал основную задачу стран НАТО в конфликте на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: помощь Украине — первоочередная задача стран НАТО
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Олаф Шольц, канцлер, stock
Шольц заявил, что помощь Украине не должна привести к эскалации между РФ и НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Первоочередной задачей стран НАТО является поддержка Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Ясно всем, что сейчас речь идет о поддержке Украины. В нынешней ситуации не идет речи о том, чтобы обосновывать членство Украины в альянсе», — заявил Шольц в ходе пресс-конференции в Молдавии. Видео опубликовало Guardian News. Он отметил, что помощь украинской стороне необходимо оказывать, не допуская военной эскалации между РФ и странами НАТО.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американцы продолжат поставлять Украине боеприпасы и вооружение. Он также отметил,что летчики ВСУ будут обучаться в Европе управлению истребителями F-16, пишет «Национальная служба новостей». Испанская газета El Pais сообщала, что НАТО могут увеличить ВСУ военную помощь для создания «сдерживающей брони» вокруг РФ, пишет МК.

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Первоочередной задачей стран НАТО является поддержка Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Ясно всем, что сейчас речь идет о поддержке Украины. В нынешней ситуации не идет речи о том, чтобы обосновывать членство Украины в альянсе», — заявил Шольц в ходе пресс-конференции в Молдавии. Видео опубликовало Guardian News. Он отметил, что помощь украинской стороне необходимо оказывать, не допуская военной эскалации между РФ и странами НАТО. Ранее президент США Джо Байден заявил, что американцы продолжат поставлять Украине боеприпасы и вооружение. Он также отметил,что летчики ВСУ будут обучаться в Европе управлению истребителями F-16, пишет «Национальная служба новостей». Испанская газета El Pais сообщала, что НАТО могут увеличить ВСУ военную помощь для создания «сдерживающей брони» вокруг РФ, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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