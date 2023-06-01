Шольц назвал основную задачу стран НАТО в конфликте на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: помощь Украине — первоочередная задача стран НАТО

02 июня 2023 в 00:02 Размер текста - 17 +

Шольц заявил, что помощь Украине не должна привести к эскалации между РФ и НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первоочередной задачей стран НАТО является поддержка Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Ясно всем, что сейчас речь идет о поддержке Украины. В нынешней ситуации не идет речи о том, чтобы обосновывать членство Украины в альянсе», — заявил Шольц в ходе пресс-конференции в Молдавии. Видео опубликовало Guardian News. Он отметил, что помощь украинской стороне необходимо оказывать, не допуская военной эскалации между РФ и странами НАТО. Ранее президент США Джо Байден заявил, что американцы продолжат поставлять Украине боеприпасы и вооружение. Он также отметил,что летчики ВСУ будут обучаться в Европе управлению истребителями F-16, пишет «Национальная служба новостей». Испанская газета El Pais сообщала, что НАТО могут увеличить ВСУ военную помощь для создания «сдерживающей брони» вокруг РФ, пишет МК .

Первоочередной задачей стран НАТО является поддержка Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Ясно всем, что сейчас речь идет о поддержке Украины. В нынешней ситуации не идет речи о том, чтобы обосновывать членство Украины в альянсе», — заявил Шольц в ходе пресс-конференции в Молдавии. Видео опубликовало Guardian News. Он отметил, что помощь украинской стороне необходимо оказывать, не допуская военной эскалации между РФ и странами НАТО. Ранее президент США Джо Байден заявил, что американцы продолжат поставлять Украине боеприпасы и вооружение. Он также отметил,что летчики ВСУ будут обучаться в Европе управлению истребителями F-16, пишет «Национальная служба новостей». Испанская газета El Pais сообщала, что НАТО могут увеличить ВСУ военную помощь для создания «сдерживающей брони» вокруг РФ, пишет МК.