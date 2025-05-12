В Центральной Америке может появится новый российский партнер

Никарагуа хочет заключить с Россией соглашение о стратегическом партнерстве
© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение укрепило бы связи между Никарагуа и Россией, заявил Ортега
Соглашение укрепило бы связи между Никарагуа и Россией, заявил Ортега Фото:

В Никарагуа рассматривают возможность заключения соглашения о стратегическом партнерстве с Россией. Об этом рассказал спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега.

«Мы считаем себя стратегическим партнером России, и такого типа соглашение могло бы способствовать еще большему усилению связей», — передает слова Ортеги газета «Известия». Он добавил, что такое соглашение принесло бы взаимную выгоду.

Никарагуа хочет увеличить экспорт традиционных товаров, таких как кофе, морепродукты и табак, на российский рынок и готова стать хабом для поставок российских товаров в Центральную и Латинскую Америку. Ортега отмечал, что благодаря сотрудничеству с Россией в страну уже поступили автобусы и вакцины против COVID-19.

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В Никарагуа рассматривают возможность заключения соглашения о стратегическом партнерстве с Россией. Об этом рассказал спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортега. «Мы считаем себя стратегическим партнером России, и такого типа соглашение могло бы способствовать еще большему усилению связей», — передает слова Ортеги газета «Известия». Он добавил, что такое соглашение принесло бы взаимную выгоду. Никарагуа хочет увеличить экспорт традиционных товаров, таких как кофе, морепродукты и табак, на российский рынок и готова стать хабом для поставок российских товаров в Центральную и Латинскую Америку. Ортега отмечал, что благодаря сотрудничеству с Россией в страну уже поступили автобусы и вакцины против COVID-19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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