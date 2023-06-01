В Челябинской области тушат крупный торфяной пожар. Фото

В Аргаяшском районе 106 человек тушат крупный торфяной пожар

02 июня 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Лес загорелся на территории Аргаяшского района Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Аргаяшском районе Челябинской области тушат крупный торфяной пожар. Как сообщила пресс-служба главного управления лесами региона, лес вспыхнул накануне, 1 июня. «Крупный торфяной пожар тушат на территории Аргаяшского района. Пожар начался 1 июня в 10:00», — уточнили в ведомстве. В качестве причины возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности в лесу местным населением. Специалисты отметили, что тушить огонь мешают погодные условия и труднодоступность болотистой местности. В настоящее время на тушении задействованы 106 человек. Также привлечено 23 единицы спецтехники. Отмечается, что угроза населенным пунктам отсутствует. Пожарн начался из-за нарушения техники безопасности со стороны местного населения Фото: пресс-служба Главного управления лесами Челябинской области

В Аргаяшском районе Челябинской области тушат крупный торфяной пожар. Как сообщила пресс-служба главного управления лесами региона, лес вспыхнул накануне, 1 июня. «Крупный торфяной пожар тушат на территории Аргаяшского района. Пожар начался 1 июня в 10:00», — уточнили в ведомстве. В качестве причины возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности в лесу местным населением. Специалисты отметили, что тушить огонь мешают погодные условия и труднодоступность болотистой местности. В настоящее время на тушении задействованы 106 человек. Также привлечено 23 единицы спецтехники. Отмечается, что угроза населенным пунктам отсутствует.