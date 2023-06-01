В Аргаяшском районе Челябинской области тушат крупный торфяной пожар. Как сообщила пресс-служба главного управления лесами региона, лес вспыхнул накануне, 1 июня.
«Крупный торфяной пожар тушат на территории Аргаяшского района. Пожар начался 1 июня в 10:00», — уточнили в ведомстве.
В качестве причины возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности в лесу местным населением. Специалисты отметили, что тушить огонь мешают погодные условия и труднодоступность болотистой местности.
В настоящее время на тушении задействованы 106 человек. Также привлечено 23 единицы спецтехники. Отмечается, что угроза населенным пунктам отсутствует.
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