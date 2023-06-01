01 июня 2023

В Челябинской области тушат крупный торфяной пожар. Фото

В Аргаяшском районе 106 человек тушат крупный торфяной пожар
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, мчс, тушение, огонь, тушение пожара, проливка, торфяники горят, торфяной пожар
Лес загорелся на территории Аргаяшского района Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области тушат крупный торфяной пожар. Как сообщила пресс-служба главного управления лесами региона, лес вспыхнул накануне, 1 июня.

«Крупный торфяной пожар тушат на территории Аргаяшского района. Пожар начался 1 июня в 10:00», — уточнили в ведомстве.

В качестве причины возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности в лесу местным населением. Специалисты отметили, что тушить огонь мешают погодные условия и труднодоступность болотистой местности.

В настоящее время на тушении задействованы 106 человек. Также привлечено 23 единицы спецтехники. Отмечается, что угроза населенным пунктам отсутствует.

Пожарн начался из-за нарушения техники безопасности со стороны местного населения
Пожарн начался из-за нарушения техники безопасности со стороны местного населения
Фото:

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В Аргаяшском районе Челябинской области тушат крупный торфяной пожар. Как сообщила пресс-служба главного управления лесами региона, лес вспыхнул накануне, 1 июня. «Крупный торфяной пожар тушат на территории Аргаяшского района. Пожар начался 1 июня в 10:00», — уточнили в ведомстве. В качестве причины возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности в лесу местным населением. Специалисты отметили, что тушить огонь мешают погодные условия и труднодоступность болотистой местности. В настоящее время на тушении задействованы 106 человек. Также привлечено 23 единицы спецтехники. Отмечается, что угроза населенным пунктам отсутствует.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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