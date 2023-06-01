01 июня 2023
31 мая 2023

В Сургуте со 2 июня установлен повышенный класс пожарной опасности. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Как долго будет действовать установленный режим, неизвестно Фото:

В крупнейшем городе ХМАО, Сургуте, со 2 июня установлен режим повышенной пожарной опасности. Об этом сообщает официальный портал администрации города.

«02.06.2023 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности. Просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», — говорится в сообщении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Срок действия установленных ограничений не называется. Сейчас в Сургуте около 24 градусов, но ситуация усложняется сильным ветром, до 14 метров в секунду. А в выходные, 3 и 4 июня, столбики термометров поднимутся до отметки 33 градуса, сообщает сайт Gismeteo.

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В крупнейшем городе ХМАО, Сургуте, со 2 июня установлен режим повышенной пожарной опасности. Об этом сообщает официальный портал администрации города. «02.06.2023 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности. Просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», — говорится в сообщении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Срок действия установленных ограничений не называется. Сейчас в Сургуте около 24 градусов, но ситуация усложняется сильным ветром, до 14 метров в секунду. А в выходные, 3 и 4 июня, столбики термометров поднимутся до отметки 33 градуса, сообщает сайт Gismeteo.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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