В крупнейшем городе ХМАО, Сургуте, со 2 июня установлен режим повышенной пожарной опасности. Об этом сообщает официальный портал администрации города.
«02.06.2023 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности. Просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», — говорится в сообщении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.
Срок действия установленных ограничений не называется. Сейчас в Сургуте около 24 градусов, но ситуация усложняется сильным ветром, до 14 метров в секунду. А в выходные, 3 и 4 июня, столбики термометров поднимутся до отметки 33 градуса, сообщает сайт Gismeteo.
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