В Сургуте со 2 июня установлен повышенный класс пожарной опасности. Скрин

02 июня 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Как долго будет действовать установленный режим, неизвестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В крупнейшем городе ХМАО, Сургуте, со 2 июня установлен режим повышенной пожарной опасности. Об этом сообщает официальный портал администрации города. «02.06.2023 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности. Просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», — говорится в сообщении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Срок действия установленных ограничений не называется. Сейчас в Сургуте около 24 градусов, но ситуация усложняется сильным ветром, до 14 метров в секунду. А в выходные, 3 и 4 июня, столбики термометров поднимутся до отметки 33 градуса, сообщает сайт Gismeteo.

В крупнейшем городе ХМАО, Сургуте, со 2 июня установлен режим повышенной пожарной опасности. Об этом сообщает официальный портал администрации города. «02.06.2023 на территории городских лесов установлен повышенный класс пожарной опасности. Просьба соблюдать предельную осторожность при нахождении в лесных массивах», — говорится в сообщении управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Срок действия установленных ограничений не называется. Сейчас в Сургуте около 24 градусов, но ситуация усложняется сильным ветром, до 14 метров в секунду. А в выходные, 3 и 4 июня, столбики термометров поднимутся до отметки 33 градуса, сообщает сайт Gismeteo.