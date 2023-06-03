03 июня 2023
02 июня 2023

В ходе СВО погиб пермский боец ЧВК «Вагнер»

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, автомат калашникова, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Боец ЧВК «Вагнер» из Пермского края погиб на СВО 13 марта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» Анатолий Лопатин из Кудымкар (Пермский край). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа.

«В ходе специальной военной операции погиб наш земляк Лопатин Анатолий Валерьевич. Проходил службу в частной военной компании „Вагнер“. Погиб 13 марта», — сообщили в пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа.

Прощание с погибшим бойцом пройдет 5 июня в 12 часов в Кудымкаре в доме на улице Коркиных, 11, спустя час будет отпевание в Свято-Никольском кафедральном соборе. «В нашей памяти Анатолий Лопатин навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — добавили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Спецоперация на территории Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Ее главная цель — защита мирных жителей региона. В мае глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города Бахмут (Артемовск) в ДНР

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В ходе спецоперации на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» Анатолий Лопатин из Кудымкар (Пермский край). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа. «В ходе специальной военной операции погиб наш земляк Лопатин Анатолий Валерьевич. Проходил службу в частной военной компании „Вагнер“. Погиб 13 марта», — сообщили в пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа. Прощание с погибшим бойцом пройдет 5 июня в 12 часов в Кудымкаре в доме на улице Коркиных, 11, спустя час будет отпевание в Свято-Никольском кафедральном соборе. «В нашей памяти Анатолий Лопатин навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — добавили в пресс-службе администрации муниципалитета. Спецоперация на территории Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Ее главная цель — защита мирных жителей региона. В мае глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города Бахмут (Артемовск) в ДНР
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