В ходе СВО погиб пермский боец ЧВК «Вагнер»

В ходе спецоперации на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» Анатолий Лопатин из Кудымкар (Пермский край). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа.
«В ходе специальной военной операции погиб наш земляк Лопатин Анатолий Валерьевич. Проходил службу в частной военной компании „Вагнер“. Погиб 13 марта», — сообщили в пресс-службе администрации Кудымкарского муниципального округа.
Прощание с погибшим бойцом пройдет 5 июня в 12 часов в Кудымкаре в доме на улице Коркиных, 11, спустя час будет отпевание в Свято-Никольском кафедральном соборе. «В нашей памяти Анатолий Лопатин навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — добавили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Спецоперация на территории Донбасса продолжается с февраля 2022 года. Ее главная цель — защита мирных жителей региона. В мае глава и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о полном освобождении города Бахмут (Артемовск) в ДНР
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