Baza: в Москве рабочие уронили строительную плиту на припаркованные автомобили

На стройке ЖК «Белая Дача Парк» в Москве рабочие уронили строительную плиту на парковку, повредив несколько автомобилей. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
«Плита соскочила на стройке ЖК „Белая Дача Парк“, которую ведет группа компаний ПИК. Она повредила несколько автомобилей. Рабочие на стройке решили быстро убрать плиту и убежать, однако из-за грохота проснулись жильцы и сняли „преступников“ на видео», — сообщает telegram-канал.
По данным канала, инцидент произошел глубокой ночью. Рабочие пытались быстро устранить плиту с парковки, однако их действия были зафиксированы жителями на видео.
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