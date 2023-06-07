07 июня 2023

Baza: в Москве рабочие уронили строительную плиту на припаркованные автомобили

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Повседневная жизнь. Москва, двор, автомобили, парковка, легковушка
Строительная плита повредила несколько автомобилей Фото:

На стройке ЖК «Белая Дача Парк» в Москве рабочие уронили строительную плиту на парковку, повредив несколько автомобилей. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Плита соскочила на стройке ЖК „Белая Дача Парк“, которую ведет группа компаний ПИК. Она повредила несколько автомобилей. Рабочие на стройке решили быстро убрать плиту и убежать, однако из-за грохота проснулись жильцы и сняли „преступников“ на видео», — сообщает telegram-канал.

По данным канала, инцидент произошел глубокой ночью. Рабочие пытались быстро устранить плиту с парковки, однако их действия были зафиксированы жителями на видео.

Ранее стало известно, что в Самаре строители во время ремонта в больнице выбросили медкарты детей. Об этом сообщает Газета.ru.

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На стройке ЖК «Белая Дача Парк» в Москве рабочие уронили строительную плиту на парковку, повредив несколько автомобилей. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Плита соскочила на стройке ЖК „Белая Дача Парк“, которую ведет группа компаний ПИК. Она повредила несколько автомобилей. Рабочие на стройке решили быстро убрать плиту и убежать, однако из-за грохота проснулись жильцы и сняли „преступников“ на видео», — сообщает telegram-канал. По данным канала, инцидент произошел глубокой ночью. Рабочие пытались быстро устранить плиту с парковки, однако их действия были зафиксированы жителями на видео. Ранее стало известно, что в Самаре строители во время ремонта в больнице выбросили медкарты детей. Об этом сообщает Газета.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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