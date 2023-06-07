Baza: в Москве рабочие уронили строительную плиту на припаркованные автомобили 08 июня 2023 в 02:04 Размер текста - 17 + Строительная плита повредила несколько автомобилей Фото: Игорь Пантин © URA.RU На стройке ЖК «Белая Дача Парк» в Москве рабочие уронили строительную плиту на парковку, повредив несколько автомобилей. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Плита соскочила на стройке ЖК „Белая Дача Парк“, которую ведет группа компаний ПИК. Она повредила несколько автомобилей. Рабочие на стройке решили быстро убрать плиту и убежать, однако из-за грохота проснулись жильцы и сняли „преступников“ на видео», — сообщает telegram-канал. По данным канала, инцидент произошел глубокой ночью. Рабочие пытались быстро устранить плиту с парковки, однако их действия были зафиксированы жителями на видео. Ранее стало известно, что в Самаре строители во время ремонта в больнице выбросили медкарты детей. Об этом сообщает Газета.ru . На стройке ЖК «Белая Дача Парк» в Москве рабочие уронили строительную плиту на парковку, повредив несколько автомобилей. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Плита соскочила на стройке ЖК „Белая Дача Парк“, которую ведет группа компаний ПИК. Она повредила несколько автомобилей. Рабочие на стройке решили быстро убрать плиту и убежать, однако из-за грохота проснулись жильцы и сняли „преступников“ на видео», — сообщает telegram-канал. По данным канала, инцидент произошел глубокой ночью. Рабочие пытались быстро устранить плиту с парковки, однако их действия были зафиксированы жителями на видео. Ранее стало известно, что в Самаре строители во время ремонта в больнице выбросили медкарты детей. Об этом сообщает Газета.ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям