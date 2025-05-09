Отец Путина был награжден маршалом Говоровым во время войны

Отец Путина наградил маршал Говоров медалью «За боевые заслуги» за участие в ВОВ
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Отца Путина награждали медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны
Отца Путина награждали медалью «За боевые заслуги» в годы Великой Отечественной войны Фото:

Отец президента России Владимира Путина, Владимир Спиридонович Путин, был награжден медалью «За боевые заслуги» приказом маршала Советского Союза Леонида Говорова, одного из авторов плана прорыва блокады Ленинграда. Об этом говорится в архивных документах, оказавшихся в распоряжении журналистов.

В архивном приказе, подписанном командующим войсками Ленинградского фронта Леонидом Говоровым и членом военного совета фронта, генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным, отмечается: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР <...> награждаю: медалью „За боевые заслуги“ красноармейца Путина Владимира Спиридоновича…(бывшего) Стрелка 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии — ныне инвалида Отечественной войны», — говорится в документе, попавшим в распоряжение РИА «Новости». 

Наградили отца российского лидера за «образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте», а также за «проявленные при этом доблесть и мужество». Уточняется, что воевал Путин в Ленинградской области и был тяжело ранен в ногу на легендарном плацдарме «Невский пятачок». Чтобы спастись, ему пришлось перебраться с Невского пятачка на большую землю. В этом ему помог сосед по дому в Петергофе, который оказался рядом и под обстрелами вынес будущего инвалида войны до госпиталя, что позволило сохранить ему жизнь.

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Отец президента России Владимира Путина, Владимир Спиридонович Путин, был награжден медалью «За боевые заслуги» приказом маршала Советского Союза Леонида Говорова, одного из авторов плана прорыва блокады Ленинграда. Об этом говорится в архивных документах, оказавшихся в распоряжении журналистов. В архивном приказе, подписанном командующим войсками Ленинградского фронта Леонидом Говоровым и членом военного совета фронта, генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным, отмечается: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР <...> награждаю: медалью „За боевые заслуги“ красноармейца Путина Владимира Спиридоновича…(бывшего) Стрелка 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии — ныне инвалида Отечественной войны», — говорится в документе, попавшим в распоряжение РИА «Новости».  Наградили отца российского лидера за «образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте», а также за «проявленные при этом доблесть и мужество». Уточняется, что воевал Путин в Ленинградской области и был тяжело ранен в ногу на легендарном плацдарме «Невский пятачок». Чтобы спастись, ему пришлось перебраться с Невского пятачка на большую землю. В этом ему помог сосед по дому в Петергофе, который оказался рядом и под обстрелами вынес будущего инвалида войны до госпиталя, что позволило сохранить ему жизнь.
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