Отец Путина был награжден маршалом Говоровым во время войны

Отец президента России Владимира Путина, Владимир Спиридонович Путин, был награжден медалью «За боевые заслуги» приказом маршала Советского Союза Леонида Говорова, одного из авторов плана прорыва блокады Ленинграда. Об этом говорится в архивных документах, оказавшихся в распоряжении журналистов.
В архивном приказе, подписанном командующим войсками Ленинградского фронта Леонидом Говоровым и членом военного совета фронта, генерал-лейтенантом Владимиром Богаткиным, отмечается: «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР <...> награждаю: медалью „За боевые заслуги“ красноармейца Путина Владимира Спиридоновича…(бывшего) Стрелка 330 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии — ныне инвалида Отечественной войны», — говорится в документе, попавшим в распоряжение РИА «Новости».
Наградили отца российского лидера за «образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте», а также за «проявленные при этом доблесть и мужество». Уточняется, что воевал Путин в Ленинградской области и был тяжело ранен в ногу на легендарном плацдарме «Невский пятачок». Чтобы спастись, ему пришлось перебраться с Невского пятачка на большую землю. В этом ему помог сосед по дому в Петергофе, который оказался рядом и под обстрелами вынес будущего инвалида войны до госпиталя, что позволило сохранить ему жизнь.
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