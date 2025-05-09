Турецкая авиакомпания стала вывозить застрявших на курортах россиян

Авиакомпания Turkish Airlines возобновила рейсы из туристических курортов Турции в Москву для вывоза застрявших россиян. Об этом сообщили представители авиаперевозчика.
«Turkish Airlines возобновила рейсы с турецких курортов в Москву», — подтвердили в компании. Информацию приводит РИА Новости. Там отметили, что первый рейс запланирован из Антальи.
Накануне более 200 российских туристов застряли в аэропорту Даламана после отмены рейса Turkish Airlines в Москву. По данным telegram-канала Shot, пассажирам все это время не предоставляли питание и воду. Причины отмены рейсов была связана с угрозой атак украинских БПЛА. Из-за чего авиакомпания Turkish Airlines отменила 20 рейсов из Внуково в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул, а Pegasus Airlines — четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Также из Пулково было отменено семь рейсов. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что коллапс с аэропортами затронул 350 рейс и 60 тысяч людей.
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