В Хабаровске воссоздали сцену с флагом СССР при взятии Берлина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хабаровчанин воссоздал сцену с флагом СССР при взятии Берлина
Хабаровчанин воссоздал сцену с флагом СССР при взятии Берлина Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Хабаровске один из жителей города воссоздал знаменательную сцену взятия Берлина советскими войсками. На балконе своей квартиры мужчина, одетый в форму времен Великой Отечественной войны, развернул флаг СССР.

«Житель Хабаровска воссоздал сцену с флагом СССР при взятии Берлина», — сообщает Лента новостей Хабаровска. Этот поступок был встречен энтузиазмом участников акции «Бессмертный полк», которые приветствовали его радостными возгласами «Ура!».

Подобные акции проходят во многих городах России в преддверии Дня Победы: например, в Екатеринбурге копию Знамени Победы, водруженного в 1945 году на Рейхстаге, подняли на 30-метровом флагштоке в сквере Дружбы народов. Символические мероприятия с участием ветеранов и представителей власти традиционно проходят в майские праздники, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Хабаровске один из жителей города воссоздал знаменательную сцену взятия Берлина советскими войсками. На балконе своей квартиры мужчина, одетый в форму времен Великой Отечественной войны, развернул флаг СССР. «Житель Хабаровска воссоздал сцену с флагом СССР при взятии Берлина», — сообщает Лента новостей Хабаровска. Этот поступок был встречен энтузиазмом участников акции «Бессмертный полк», которые приветствовали его радостными возгласами «Ура!». Подобные акции проходят во многих городах России в преддверии Дня Победы: например, в Екатеринбурге копию Знамени Победы, водруженного в 1945 году на Рейхстаге, подняли на 30-метровом флагштоке в сквере Дружбы народов. Символические мероприятия с участием ветеранов и представителей власти традиционно проходят в майские праздники, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...