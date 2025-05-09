В Хабаровске воссоздали сцену с флагом СССР при взятии Берлина

В Хабаровске один из жителей города воссоздал знаменательную сцену взятия Берлина советскими войсками. На балконе своей квартиры мужчина, одетый в форму времен Великой Отечественной войны, развернул флаг СССР.
«Житель Хабаровска воссоздал сцену с флагом СССР при взятии Берлина», — сообщает Лента новостей Хабаровска. Этот поступок был встречен энтузиазмом участников акции «Бессмертный полк», которые приветствовали его радостными возгласами «Ура!».
Подобные акции проходят во многих городах России в преддверии Дня Победы: например, в Екатеринбурге копию Знамени Победы, водруженного в 1945 году на Рейхстаге, подняли на 30-метровом флагштоке в сквере Дружбы народов. Символические мероприятия с участием ветеранов и представителей власти традиционно проходят в майские праздники, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны.
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