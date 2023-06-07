Власти Перми обвинили в поддержке размещения проукраинской рекламы в городе

08 июня 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Реклама должна была быть размещена на билбордах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрацию Перми обвинили в том, что она поддержала проект организации «Созидательное общество» о размещении на городских билбордах проукраинской информации. Сама организация может быть связана с новым религиозным течением, которое действует на территории Украины и России. «Мэрия Перми поддержала размещение на городских билбордах рекламы проукраинской направленности. С этой инициативой к городским властям вышла организация „Созидательное общество“, которая может быть связана с украинской сектой», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на представительницу движения в Перми Марию Кузовникову. Позже городская администрация отозвала заявку в рекламные компании о размещении спорной информации на баннерах. В пресс-службе администрации Перми сообщили, что глава города Алексей Демкин не согласовывал размещение рекламных баннеров с подобной информацией. В мэрии также сообщили, что обратятся в правоохранительные органы, чтобы была проведена проверка и дана оценка законности деятельности организации, от лица которой поступило обращение.

Администрацию Перми обвинили в том, что она поддержала проект организации «Созидательное общество» о размещении на городских билбордах проукраинской информации. Сама организация может быть связана с новым религиозным течением, которое действует на территории Украины и России. «Мэрия Перми поддержала размещение на городских билбордах рекламы проукраинской направленности. С этой инициативой к городским властям вышла организация „Созидательное общество“, которая может быть связана с украинской сектой», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на представительницу движения в Перми Марию Кузовникову. Позже городская администрация отозвала заявку в рекламные компании о размещении спорной информации на баннерах. В пресс-службе администрации Перми сообщили, что глава города Алексей Демкин не согласовывал размещение рекламных баннеров с подобной информацией. В мэрии также сообщили, что обратятся в правоохранительные органы, чтобы была проведена проверка и дана оценка законности деятельности организации, от лица которой поступило обращение.