07 июня 2023

Власти Перми обвинили в поддержке размещения проукраинской рекламы в городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, наружная реклама, билборды
Реклама должна была быть размещена на билбордах Фото:

Администрацию Перми обвинили в том, что она поддержала проект организации «Созидательное общество» о размещении на городских билбордах проукраинской информации. Сама организация может быть связана с новым религиозным течением, которое действует на территории Украины и России.

«Мэрия Перми поддержала размещение на городских билбордах рекламы проукраинской направленности. С этой инициативой к городским властям вышла организация „Созидательное общество“, которая может быть связана с украинской сектой», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на представительницу движения в Перми Марию Кузовникову. Позже городская администрация отозвала заявку в рекламные компании о размещении спорной информации на баннерах.

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что глава города Алексей Демкин не согласовывал размещение рекламных баннеров с подобной информацией. В мэрии также сообщили, что обратятся в правоохранительные органы, чтобы была проведена проверка и дана оценка законности деятельности организации, от лица которой поступило обращение.

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Администрацию Перми обвинили в том, что она поддержала проект организации «Созидательное общество» о размещении на городских билбордах проукраинской информации. Сама организация может быть связана с новым религиозным течением, которое действует на территории Украины и России. «Мэрия Перми поддержала размещение на городских билбордах рекламы проукраинской направленности. С этой инициативой к городским властям вышла организация „Созидательное общество“, которая может быть связана с украинской сектой», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на представительницу движения в Перми Марию Кузовникову. Позже городская администрация отозвала заявку в рекламные компании о размещении спорной информации на баннерах. В пресс-службе администрации Перми сообщили, что глава города Алексей Демкин не согласовывал размещение рекламных баннеров с подобной информацией. В мэрии также сообщили, что обратятся в правоохранительные органы, чтобы была проведена проверка и дана оценка законности деятельности организации, от лица которой поступило обращение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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