Путин пообещал написать письмо участникам спецоперации

08 июня 2023 в 16:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что с удовольствием напишет письмо участникам СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин пообещал лично написать письмо участникам спецоперации на Украине. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. В ходе встречи Клычков попросил президента написать «пару слов» бойцам в зоне спецоперации. «С удовольствием. <…> На таких ребятах и страна вся держится», — ответил Владимир Путин. Разговор главы региона и российского лидера опубликован на сайте Кремля . Ранее Путин лично позвонил участнику специальной военной операции Юрию Желанову, который во время боевых действий вывел своих сослуживцев из-под обстрела. Во время разговора президент отметил его героизм, передает телеканал 360.

Президент России Владимир Путин пообещал лично написать письмо участникам спецоперации на Украине. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. В ходе встречи Клычков попросил президента написать «пару слов» бойцам в зоне спецоперации. «С удовольствием. <…> На таких ребятах и страна вся держится», — ответил Владимир Путин. Разговор главы региона и российского лидера опубликован на сайте Кремля. Ранее Путин лично позвонил участнику специальной военной операции Юрию Желанову, который во время боевых действий вывел своих сослуживцев из-под обстрела. Во время разговора президент отметил его героизм, передает телеканал 360.