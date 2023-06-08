Путин пообещал написать письмо участникам спецоперации

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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что с удовольствием напишет письмо участникам СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин пообещал лично написать письмо участникам спецоперации на Украине. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым.

В ходе встречи Клычков попросил президента написать «пару слов» бойцам в зоне спецоперации. «С удовольствием. <…> На таких ребятах и страна вся держится», — ответил Владимир Путин. Разговор главы региона и российского лидера опубликован на сайте Кремля.

Ранее Путин лично позвонил участнику специальной военной операции Юрию Желанову, который во время боевых действий вывел своих сослуживцев из-под обстрела. Во время разговора президент отметил его героизм, передает телеканал 360.

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Президент России Владимир Путин пообещал лично написать письмо участникам спецоперации на Украине. Об этом он заявил во время рабочей встречи с губернатором Орловской области Андреем Клычковым. В ходе встречи Клычков попросил президента написать «пару слов» бойцам в зоне спецоперации. «С удовольствием. <…> На таких ребятах и страна вся держится», — ответил Владимир Путин. Разговор главы региона и российского лидера опубликован на сайте Кремля. Ранее Путин лично позвонил участнику специальной военной операции Юрию Желанову, который во время боевых действий вывел своих сослуживцев из-под обстрела. Во время разговора президент отметил его героизм, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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