Пермский бизнесмен похитил у автовладельцев более 6 млн

08 июня 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Предприниматель продал автомобили пермяков, а деньги им не отдал Фото: Анна Майорова © URA.RU Владелец автосалона по продаже подержанных автомобилей обманул семерых пермяков и похитил у них более шести миллионов рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе Прокуратуры Пермского края. «Будучи владельцем автосалона по продаже подержанных автомобилей, пермяк заключал с горожанами договоры о купле-продаже их машин. После реализации автомобилей мужчина должен был отдать экс-владельцу вырученные с продажи средства. Но мужчина решил нажиться на доверчивых пермяках и семерым из них деньги за проданные автомобили не отдал, а оставил себе. Ущерб от преступной деятельности 49-летнего бизнесмена составил более шести миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Пермяк был осужден по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Растрата». Следующие шесть лет пермяк проведет в колонии общего режима. Также мужчина должен будет выплатить в счет государства штраф в размере 200 тысяч рублей.

Владелец автосалона по продаже подержанных автомобилей обманул семерых пермяков и похитил у них более шести миллионов рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе Прокуратуры Пермского края. «Будучи владельцем автосалона по продаже подержанных автомобилей, пермяк заключал с горожанами договоры о купле-продаже их машин. После реализации автомобилей мужчина должен был отдать экс-владельцу вырученные с продажи средства. Но мужчина решил нажиться на доверчивых пермяках и семерым из них деньги за проданные автомобили не отдал, а оставил себе. Ущерб от преступной деятельности 49-летнего бизнесмена составил более шести миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Пермяк был осужден по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Растрата». Следующие шесть лет пермяк проведет в колонии общего режима. Также мужчина должен будет выплатить в счет государства штраф в размере 200 тысяч рублей.