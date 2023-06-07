07 июня 2023

Пермский бизнесмен похитил у автовладельцев более 6 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, иномарка, автосалон, автомобиль, авто, покупка автомобиля, покупка авто, машина
Предприниматель продал автомобили пермяков, а деньги им не отдал Фото:

Владелец автосалона по продаже подержанных автомобилей обманул семерых пермяков и похитил у них более шести миллионов рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе Прокуратуры Пермского края.

«Будучи владельцем автосалона по продаже подержанных автомобилей, пермяк заключал с горожанами договоры о купле-продаже их машин. После реализации автомобилей мужчина должен был отдать экс-владельцу вырученные с продажи средства. Но мужчина решил нажиться на доверчивых пермяках и семерым из них деньги за проданные автомобили не отдал, а оставил себе. Ущерб от преступной деятельности 49-летнего бизнесмена составил более шести миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Пермяк был осужден по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Растрата». Следующие шесть лет пермяк проведет в колонии общего режима. Также мужчина должен будет выплатить в счет государства штраф в размере 200 тысяч рублей.

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Владелец автосалона по продаже подержанных автомобилей обманул семерых пермяков и похитил у них более шести миллионов рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе Прокуратуры Пермского края. «Будучи владельцем автосалона по продаже подержанных автомобилей, пермяк заключал с горожанами договоры о купле-продаже их машин. После реализации автомобилей мужчина должен был отдать экс-владельцу вырученные с продажи средства. Но мужчина решил нажиться на доверчивых пермяках и семерым из них деньги за проданные автомобили не отдал, а оставил себе. Ущерб от преступной деятельности 49-летнего бизнесмена составил более шести миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. Пермяк был осужден по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Растрата». Следующие шесть лет пермяк проведет в колонии общего режима. Также мужчина должен будет выплатить в счет государства штраф в размере 200 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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