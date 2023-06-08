Челябинский депутат пожаловался, что его не позвали на заседание парламента

09 июня 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

По жалобе была проведена прокурорская проверка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Магнитского городского поселения (Кусинский район Челябинской области) Михаил Черепанов пожаловался на то, что его не позвали на заседание местного парламента. Об этом рассказала в своем telegram-канале депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. «Ко мне обратился независимый депутат Магнитки — Михаил Геннадьевич Чепанов. Он пожаловался на действия председателя собрания депутатов, которая провела спонтанное заседание, не пригласив депутата», — написала Ольга Мухометьярова в соцсетях. По мнению депутата, его забыли пригласить преднамеренно, чтобы он не протестовал против принятия местного бюджета, который рассматривался на заседании. Мухометьярова направила запрос в прокуратуру. Ведомство подтвердило нарушение со стороны собрания депутатов. Председатель собрания проинформирован о недопустимости подобных инцидентов. Редакция URA.RU направила запрос в собрание депутатов с просьбой прокомментировать инцидент.

Депутат Магнитского городского поселения (Кусинский район Челябинской области) Михаил Черепанов пожаловался на то, что его не позвали на заседание местного парламента. Об этом рассказала в своем telegram-канале депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. «Ко мне обратился независимый депутат Магнитки — Михаил Геннадьевич Чепанов. Он пожаловался на действия председателя собрания депутатов, которая провела спонтанное заседание, не пригласив депутата», — написала Ольга Мухометьярова в соцсетях. По мнению депутата, его забыли пригласить преднамеренно, чтобы он не протестовал против принятия местного бюджета, который рассматривался на заседании. Мухометьярова направила запрос в прокуратуру. Ведомство подтвердило нарушение со стороны собрания депутатов. Председатель собрания проинформирован о недопустимости подобных инцидентов. Редакция URA.RU направила запрос в собрание депутатов с просьбой прокомментировать инцидент.