08 июня 2023

Челябинский депутат пожаловался, что его не позвали на заседание парламента

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновник, заседание думы, руки, бумаги к совещанию, бумаги к заседанию, депутат
По жалобе была проведена прокурорская проверка Фото:

Депутат Магнитского городского поселения (Кусинский район Челябинской области) Михаил Черепанов пожаловался на то, что его не позвали на заседание местного парламента. Об этом рассказала в своем telegram-канале депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова.

«Ко мне обратился независимый депутат Магнитки — Михаил Геннадьевич Чепанов. Он пожаловался на действия председателя собрания депутатов, которая провела спонтанное заседание, не пригласив депутата», — написала Ольга Мухометьярова в соцсетях.

По мнению депутата, его забыли пригласить преднамеренно, чтобы он не протестовал против принятия местного бюджета, который рассматривался на заседании. Мухометьярова направила запрос в прокуратуру. Ведомство подтвердило нарушение со стороны собрания депутатов. Председатель собрания проинформирован о недопустимости подобных инцидентов. Редакция URA.RU направила запрос в собрание депутатов с просьбой прокомментировать инцидент.

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Депутат Магнитского городского поселения (Кусинский район Челябинской области) Михаил Черепанов пожаловался на то, что его не позвали на заседание местного парламента. Об этом рассказала в своем telegram-канале депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. «Ко мне обратился независимый депутат Магнитки — Михаил Геннадьевич Чепанов. Он пожаловался на действия председателя собрания депутатов, которая провела спонтанное заседание, не пригласив депутата», — написала Ольга Мухометьярова в соцсетях. По мнению депутата, его забыли пригласить преднамеренно, чтобы он не протестовал против принятия местного бюджета, который рассматривался на заседании. Мухометьярова направила запрос в прокуратуру. Ведомство подтвердило нарушение со стороны собрания депутатов. Председатель собрания проинформирован о недопустимости подобных инцидентов. Редакция URA.RU направила запрос в собрание депутатов с просьбой прокомментировать инцидент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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