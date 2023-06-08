08 июня 2023

На заводе в Златоусте погибли два человека при взрыве газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, каска, строительная каска, сиз
При взрыве погибло двое рабочих Фото:

На Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования (Челябинская область) при взрыве газа погибло два человека. Еще один из рабочих получил телесные повреждения.

«По предварительным данным, мужики проверяли цистерну на герметичность. Там то ли сжатый воздух был, то ли что», — сообщается в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» со ссылкой на читателей.

По данным URA.RU, сейчас пострадавший находится в реанимации. Врачи делают все возможное для его спасения.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что на предприятии произошла разгерметизация емкости для отопления. Однако возгорания не было.

URA.RU связалось с главным инженером предприятия. Он отказался от комментариев.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования (Челябинская область) при взрыве газа погибло два человека. Еще один из рабочих получил телесные повреждения. «По предварительным данным, мужики проверяли цистерну на герметичность. Там то ли сжатый воздух был, то ли что», — сообщается в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» со ссылкой на читателей. По данным URA.RU, сейчас пострадавший находится в реанимации. Врачи делают все возможное для его спасения. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что на предприятии произошла разгерметизация емкости для отопления. Однако возгорания не было. URA.RU связалось с главным инженером предприятия. Он отказался от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...