На заводе в Златоусте погибли два человека при взрыве газа

При взрыве погибло двое рабочих Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Златоустовском заводе бетоносмесительного оборудования (Челябинская область) при взрыве газа погибло два человека. Еще один из рабочих получил телесные повреждения.

«По предварительным данным, мужики проверяли цистерну на герметичность. Там то ли сжатый воздух был, то ли что», — сообщается в паблике «ЧП / ДТП Златоуст» со ссылкой на читателей.

По данным URA.RU, сейчас пострадавший находится в реанимации. Врачи делают все возможное для его спасения.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что на предприятии произошла разгерметизация емкости для отопления. Однако возгорания не было.

URA.RU связалось с главным инженером предприятия. Он отказался от комментариев.