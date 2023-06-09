09 июня 2023

В ХМАО водитель КАМАЗа погиб от удара прицепа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, нашивка, полиция, гибдд, дпс
По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) плохо закрепленный прицеп после отсоединения от автомобиля «Нива» наехал на водителя КАМАЗа, стоящего на обочине. По информации УМВД по ХМАО-Югре, от полученных травм мужчина скончался на месте.

«Сегодня около 11:40 на 1 километре автодороги „Северный проезд г. Пыть-Ях“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и прицепа. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля „Нива“ нарушил сцепку прицепа к автомобилю. После отсоединения прицеп столкнулся со стоящим на обочине автомобилем „КамАЗ“, рядом с которым возле водительской двери стоял его 66-летний водитель. От удара мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (ХМАО) столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли водитель и пассажир машины Lada.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пыть-Яхе (ХМАО) плохо закрепленный прицеп после отсоединения от автомобиля «Нива» наехал на водителя КАМАЗа, стоящего на обочине. По информации УМВД по ХМАО-Югре, от полученных травм мужчина скончался на месте. «Сегодня около 11:40 на 1 километре автодороги „Северный проезд г. Пыть-Ях“ произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей и прицепа. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля „Нива“ нарушил сцепку прицепа к автомобилю. После отсоединения прицеп столкнулся со стоящим на обочине автомобилем „КамАЗ“, рядом с которым возле водительской двери стоял его 66-летний водитель. От удара мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью», — сообщается в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск (ХМАО) столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли водитель и пассажир машины Lada.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...